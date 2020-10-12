Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала, какой страшный момент пережила во время родов

12 октября 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала, какой страшный момент пережила во время родов
Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко
instagram.com/vladyslava_rogovenko

Участница "Від пацанки до панянки" и "Супермодели по-украински" (Новый канал) рассказала, какой страшный момент пережила во время родов.

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На днях Влада Роговенко осуществила свою главную мечту! Она впервые стала мамой. 5 октября в одном из родильных домов Днепра участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодели по-украински» родила сына. Малыша назвали Марком, он появился на свет около пяти часов вечера.

В роддом Влада Роговенко приехала всего за несколько часов до того, как родился ребенок. Большую часть схваток участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодели по-украински» (Новый канал) просто проспала. Казалось бы, роды, не причинявшие особого дискомфорта большую часть времени, должны были пройти легко. Но не все прошло по плану.

Беременная Влада Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Я испугалась родов, когда ощутила схватки в полной мере... – рассказала Влада Роговенко. – Кричала на всех вокруг, когда мне говорили куда-то залезать или что-то делать... Потом попросила эпидуральную анестезию, боль была невыносимой. 5 минут я не чувствовала вообще ничего, просто хотела спать. Меня подключили к аппарату КТГ, чтобы проверить сердцебиение ребенка, убедиться, что с малышом все в порядке. Минут через 30-40 аппарат начал пищать, по показателям, ребенку не хватало кислорода. Ко мне в палату сбежались человек семь и начали задирать мне ноги. Спросили, настроена ли я рожать, глядя на меня сонную... Я сказала, что попробую.

Из-за эпидуральной анестезии Влада потеряла чувствительность, девушке даже предложили сделать кесарево сечение, чтобы не мучать ребенка.

Я отказалась, сказала, что сама попробую родить. Первая попытка, честно говоря, прошла не очень хорошо. Но когда мне сказали, что ребенок задыхается, я включилась в роды, - вспоминает Роговенко. – Думала, что задохнусь! Мне ужасно не хватало воздуха, времени на одышку совсем не было, говорили тужиться быстрее... Мне было настолько дурно, что словами не передать. С шестой потуги у меня наконец-то все получилось. И уже через 30 секунд я услышала крик сына.

Влада Роговенко с сыном / instagram.com/vladyslava_rogovenko

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Когда малыша дали в руки Владе, всю боль и страх как рукой сняло. Участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодели по-украински» на Новом канале не могла налюбоваться сынишкой и не верила своему счастью.

Первое, что я сказала сыночку: как сильно ждала его и как рада его появлению на свет. Я пообещала малышу, что никогда не дам его в обиду. И мы пролежали с ним часа два, обнимаясь, – поделилась новоиспеченная мамочка. – Я нарадоваться не могу этому комочку. Не думала, что с первых секунд буду ощущать такую сильную любовь. Прошло уже несколько дней, а я до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной.

Напомним,

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