Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко впервые стала мамой

5 октября 2020 17:50 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко впервые стала мамой
Участница «Від пацанки до панянки-4» Влада Роговенко
instagram.com/vladyslava_rogovenko

Последние несколько недель подписчики Влады Роговенко пристально следили за ее Insta-stories, чтобы не пропустить новость о рождении первенца.

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И наконец-то томительному ожиданию пришел конец! 5 октября участница «Від пацанки до панянки-4» и «Супермодель по-украински» родила сына. Малыша Влада Роговенко назвали Марком. 

О том, что у нее начались схвати, Влада сообщила около 12 часов дня. Поскольку возлюбленного экс-«пацанки» рядом не было (напомним, он моряк, и сейчас находится в рейсе), в больницу ее повезла подруга Ольга. 

Интересно, что девушки не сразу отправились в роддом, по дороге они решили «заскочить» на почту.

Перед роддомом мы решили заехать на почту, потому что мне пришло очень много посылок – сообщила подписчикам Влада Роговенко. – И успели! Схватки – непередаваемые ощущения. Когда все началось, я не понимала, как мне это пережить.

Участница «Від пацанки до панянки-4» Влада Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko
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В комментарии Новому каналу участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-украински» призналась, что в роддом она приехала за пару часов до того, как малыш появился на свет. А большую часть схваток девушка просто проспала. 

Половину схваток я проспала, даже не обратила внимания – ну, тянет живот и тянет, не смертельно же, – рассказала Влада Роговенко. – С утра еще успела на почту съездить, рубашку себе погладить, стирку забросить, и только потом отправилась в роддом. Когда схватки усилились, стало невыносимо больно. В больнице орала, как сумасшедшая, пока не сделали эпидуральную анестезию. Благодаря ей немного пришла в себя, а то все как в тумане было.

Участница «Від пацанки до панянки-4» Влада Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko
Напомним, 

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