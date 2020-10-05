Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко впервые стала мамой
Последние несколько недель подписчики Влады Роговенко пристально следили за ее Insta-stories, чтобы не пропустить новость о рождении первенца.
О том, что у нее начались схвати, Влада сообщила около 12 часов дня. Поскольку возлюбленного экс-«пацанки» рядом не было (напомним, он моряк, и сейчас находится в рейсе), в больницу ее повезла подруга Ольга.
Интересно, что девушки не сразу отправились в роддом, по дороге они решили «заскочить» на почту.
Перед роддомом мы решили заехать на почту, потому что мне пришло очень много посылок – сообщила подписчикам Влада Роговенко. – И успели! Схватки – непередаваемые ощущения. Когда все началось, я не понимала, как мне это пережить.
Половину схваток я проспала, даже не обратила внимания – ну, тянет живот и тянет, не смертельно же, – рассказала Влада Роговенко. – С утра еще успела на почту съездить, рубашку себе погладить, стирку забросить, и только потом отправилась в роддом. Когда схватки усилились, стало невыносимо больно. В больнице орала, как сумасшедшая, пока не сделали эпидуральную анестезию. Благодаря ей немного пришла в себя, а то все как в тумане было.