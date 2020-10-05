Ада Роговцева рассказала о самых нелепых сплетнях, которые слышала о себе

5 октября 2020 17:10 Юлия Крутиева
Ада Роговцева рассказала о самых нелепых сплетнях, которые слышала о себе
Актриса Ада Роговцева
пресс-служба канала Украина

За свою карьеру легенда кинематографа Ада Роговцева не раз становилась объектом сплетен, самые нелепые из которых вспомнила на съемочной площадке сериала.

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По признанию Ады Роговцевой, она не воспринимает всерьез слухи в свой адрес. С начала карьеры звезда привыкла к сплетням.

Я к этому привыкла. Что попало говорили! Что я к Владимиру Щербицкому ногой дверь открывала, - делится актриса на канале «Украина». - Щербицкий же был главой Украины. А я с ним даже не была знакома.

К популярности и вниманию Роговцева привыкла давно.

Мне когда-то говорили, и я к этому привыкла: «Я вас люблю». Потом стали говорить: «Как вас любит моя мама». Затем: «Как вас любит моя бабушка», - говорит звезда сериала «Сага». - А теперь очень часто мне говорят: «Как вас любила моя бабушка». Меня это не огорчает. Я очень трезво смотрю на этот мир.

Актриса Ада Роговцева / пресс-служба канала Украина
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По словам актрисы, после трагических испытаний, которые ее постигли в жизни, сегодня ее главная поддержка - дочь.

Катя, моя дорогая золотая девочка, которая спасает меня в этой жизни уже много лет после смерти мужа и сына, - делится звезда сериала «Сага». - Я написала книгу «Свидетельство о жизни», и там посвящение моей Кате. И это Бог знает, что правда.

Напомним, 

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