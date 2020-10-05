Ада Роговцева рассказала о самых нелепых сплетнях, которые слышала о себе
5 октября 2020 17:10
Актриса Ада Роговцева
пресс-служба канала Украина
За свою карьеру легенда кинематографа Ада Роговцева не раз становилась объектом сплетен, самые нелепые из которых вспомнила на съемочной площадке сериала.
Читайте такжеТоня Матвиенко рассказала, как мама реагировала на ее эпатажные прически и беременность в 16 летПо признанию Ады Роговцевой, она не воспринимает всерьез слухи в свой адрес. С начала карьеры звезда привыкла к сплетням.
Я к этому привыкла. Что попало говорили! Что я к Владимиру Щербицкому ногой дверь открывала, - делится актриса на канале «Украина». - Щербицкий же был главой Украины. А я с ним даже не была знакома.
К популярности и вниманию Роговцева привыкла давно.
Мне когда-то говорили, и я к этому привыкла: «Я вас люблю». Потом стали говорить: «Как вас любит моя мама». Затем: «Как вас любит моя бабушка», - говорит звезда сериала «Сага». - А теперь очень часто мне говорят: «Как вас любила моя бабушка». Меня это не огорчает. Я очень трезво смотрю на этот мир.
Актриса Ада Роговцева / пресс-служба канала Украина
Катя, моя дорогая золотая девочка, которая спасает меня в этой жизни уже много лет после смерти мужа и сына, - делится звезда сериала «Сага». - Я написала книгу «Свидетельство о жизни», и там посвящение моей Кате. И это Бог знает, что правда.
Напомним,