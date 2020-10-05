Эксы 2 сезон: участница реалити впервые стала мамой
У героев второго сезона проекта "Эксы" родилась дочь.
Имя придумал Саша, когда была еще на четвертом месяце беременности, – рассказывает участница «Эксов». – Сказал: «Давай, если дочь, назовем ее Евой». И я согласилась.
Светлана вместе с дочерью чувствуют себя хорошо. Пока они находятся в роддоме, но уже очень хотят домой, чтобы познакомить всю большую семью с ее новым членом.
Еву же еще не видел ее папа, – с улыбкой говорит Светлана. – В связи с пандемией Сашу не пускают в роддом. Поэтому дочь он видел пока только на фото и видео, которые я ему отправляла. Хотел, чтобы показала дочь в окно, как раньше. Но у меня было еще мало сил, и в тот момент я как раз кормила Еву (улыбается). Мы оба еще до конца не можем поверить своему счастью.
В соцсети фотографии девочки пока выставлять не будут. Но в один голос уверяют: она настоящая красавица.
К слову, Светлана и Александр пришли на проект, чтобы наладить свои отношения. И у них все получилось. Сейчас «эксы» живут в согласии и полном взаимопонимании.
Напомним,