Эксы 2 сезон: участница реалити впервые стала мамой

5 октября 2020 00:50 Юлия Крутиева
Эксы 2 сезон: участница реалити впервые стала мамой
Участница реалити Эксы впервые стала мамой
instagram.com/lanapogrebniak

У героев второго сезона проекта "Эксы" родилась дочь.

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Девять месяцев ожиданий, и наконец пара Светланы и Александра встретилась со своим первенцем – дочкой Евой. Девочка родилась с ростом 51 см и весом 3970 г. Молодые родители не могут нарадоваться своему счастью.

Имя придумал Саша, когда была еще на четвертом месяце беременности, – рассказывает участница «Эксов». – Сказал: «Давай, если дочь, назовем ее Евой». И я согласилась.

Светлана вместе с дочерью чувствуют себя хорошо. Пока они находятся в роддоме, но уже очень хотят домой, чтобы познакомить всю большую семью с ее новым членом.

Еву же еще не видел ее папа, – с улыбкой говорит Светлана. – В связи с пандемией Сашу не пускают в роддом. Поэтому дочь он видел пока только на фото и видео, которые я ему отправляла. Хотел, чтобы показала дочь в окно, как раньше. Но у меня было еще мало сил, и в тот момент я как раз кормила Еву (улыбается). Мы оба еще до конца не можем поверить своему счастью.

В соцсети фотографии девочки пока выставлять не будут. Но в один голос уверяют: она настоящая красавица.

К слову, Светлана и Александр пришли на проект, чтобы наладить свои отношения. И у них все получилось. Сейчас «эксы» живут в согласии и полном взаимопонимании.

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Светлана стала третьей участницей реалити Нового канала, которая недавно родила ребенка. Перед этим на свет появились первенцы у героинь из разных сезонов «Від пацанки до панянки» Людмилы Понзель и Алины Шевченко. А впереди роды еще у одной героини «Від пацанки до панянки» Владиславы Роговенко и участницы «Топ-модели по-украински» Юли Биньковской.

Напомним,

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