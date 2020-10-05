Танці з зірками-2020: сразу две пары покинули шоу в 6 выпуске от 04.10.2020

Танці з зірками-2020: сразу две пары покинули шоу в 6 выпуске от 04.10.2020

4 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

9 пар, из 10 участвующих в шоу, показали свои танцевальные номера, так как одна из пар не появилась на эфире. К сожалению, Олег Винник и Алена Шоптенко до сих пор болеют коронавирусом.

Пара чувствует себя очень плохо, им запрещены любые физические нагрузки. Поэтому Алена и Олег не смогли станцевать даже удаленно, как это делали ранее Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая, когда и у них был COVID-19.

По правилам шоу, пара может лишь 1 раз не выступить. Если второй эфир подряд пара не танцует – ее дисквалифицируют. К сожалению, именно это и случилось сегодня с Аленой Шоптенко и Олегом Винником. Их пара покидает проект в 6 эфире.

Танці з зірками-2020: кто покинул в 6 выпуске от 04.10.2020 / пресс-служба

По условиям шоу "Танці з зірками-2020", та пара, которая набирает наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – покидает проект. Поэтому сегодня еще одна пара в последний раз вышла на паркет.

В шестом прямом эфира в зоне риска оказались 2 пары – Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, и пара Тарас Цымбалюк и Яна Заец.

К сожалению, шоу «Танці з зірками-2020» покинула пара Тарас Цымбалюк и Яна Заец.

Танці з зірками-2020: кто покинул в 6 выпуске от 04.10.2020 / пресс-служба

7 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 11 октября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.