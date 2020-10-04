Монатик и Потап спародировали MARUV: латекс, эпатаж и эротические танцы

3 октября на канале 1+1 стартовала премьера шоу Маскарад.

Самое загадочное шоу Маскарад – это грандиозные выступления 13 знаменитостей: певцов, актеров, телеведущих, скрывающиеся за яркими костюмами супергероев. В первом эфире выступили Дракоша, Стрекоза, Улитка, Прима без головы и Вареник.

Две команды соревнуются между собой за возможность отгадать, кто же скрывается за экстравагантным образом супергероя. Эпохальное противостояние двух поколений шоу-бизнеса: команда ПТП: Потап, Могилевская и Юрий Ткач против команды MONATIK: MONATIK, MARUV и Влад Яма.

После выступления участников была не менее интересная часть шоу! Феерический батл между командами суперзвезд! Они соревновались за право раскрыть один из образов.

В липсинг-батле сошлись капитаны команд – ПТП и MONATIK? Заданием было как можно лучше спародировать MARUV и ее песню Siren Song.

Эти выступления просто взорвали Сеть. Как оказалось, не только MARUV умеет эпатировать публику. То, что творили на сцене Потап и Дима Монатик – просто нужно увидеть!

Напомним,