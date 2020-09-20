Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)

20 сентября 2020 23:30 Юлия Крутиева
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)
пресс-служба

26 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 1 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

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Самое загадочное шоу осени Маскарад. Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта.

Ведущим проекта стал Юрий Горбунов. Однако, появится на сцене он не один - впервые в Украине Юрий будет работать с диджитал соведущим Лайком.

1 выпуск шоу Маскарад смотрите онлайн в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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