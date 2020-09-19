Танці з зірками-2020: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)

20 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 4 выпуск четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

4 выпуск проекта Танці з зірками-2020 будет посвящен судьбоносным событиям в жизни участников. Звезды вспомнят год, который изменил их жизни.

Уже в воскресенье на паркет впервые после болезни COVID-19 выйдет звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые выполнят зажигательный ча-ча-ча. Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят пасадобль под хит Evanescence - Bring me to life. Зрителям фронтвумен группы "The Hardkiss" признается, через какие испытания ей пришлось пройти в жизни на пути к успеху и признанию.

Певица и мама двоих детей Санта Димопулос расскажет о трагическом году своей жизни и о потери родного человека. На паркете пара Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят чувственный контемпорари под Sorry Seems to Be the Hardest Word - Taron Egerton. Главная конкурентка Санты в шоу Надежда Мейхер в этот раз попытается покорить танго, которое выполнит со своим партнером Кириллом Васюком под легендарный хит группы "ВИА Гра" - "Пошел вон". А кумир миллионов Олег Винник посвятит выступление всем своим поклонницам и станцует пасадобль под свой хит "Вовчиця".

Так, в четвертом прямом эфире в тройку судей присоединится народная любимица, телеведущая Леся Никитюк, которая в свое время получила от судей проекта много критики в отношении собственных хореографических способностей. Встречать пары на балконе будет телеведущая Маша Ефросинина. Специальным гостем четвертого эфира станет Тина Кароль со своим новым хитом.

4 выпуск шоу Танці з зірками-2020 смотрите в 21:00 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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