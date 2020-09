Танці з зірками-2020: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)

Певица и мама двоих детей Санта Димопулос расскажет о трагическом году своей жизни и о потери родного человека. На паркете пара Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят чувственный контемпорари под Sorry Seems to Be the Hardest Word - Taron Egerton. Главная конкурентка Санты в шоу Надежда Мейхер в этот раз попытается покорить танго, которое выполнит со своим партнером Кириллом Васюком под легендарный хит группы "ВИА Гра" - "Пошел вон". А кумир миллионов Олег Винник посвятит выступление всем своим поклонницам и станцует пасадобль под свой хит "Вовчиця".

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...