Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020
14 сентября 2020 00:40
Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020
пресс-служба
13 сентября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.
13 пар показали свои танцевальные номера. Ольга Фреймут со своим партнером Ильей Падзина побороли коронавирус
и впервые станцевали на паркете, а вот Дарья Петрожицкая пока еще танцевала удаленно, будучи на самоизоляции, до сих пор борясь с вирусом COVID-19. По условиям шоу "Танці з зірками-2020", та пара, которая набирает наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – покидает проект.
В третьем прямом эфира в зоне риска оказались 2 пары – Слава Каминская и Дмитрий Дикусар, и пара Alyona Alyona и Юрий Гурич.
К сожалению, шоу «Танці з зірками-2020» покинула пара Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020 / пресс-служба
4 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 20 сентября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.