Известная украинская певица вместе с мужем и детьми заразилась коронавирусом

11 сентября 2020 16:55 Юлия Крутиева
Известная украинская певица вместе с мужем и детьми заразилась коронавирусом
Камалия с мужем и дочками
instagram.com/kamaliyaofficial

11 сентября в Украине был побит рекорд по заражению COVID-19. Более 3000 людей инфицировались этим вирусом.

Читайте такжеВнучка Софии Ротару восхитила Сеть снимком в купальнике оливкового цвета
В список заболевших коронавирусом каждый день попадают и украинские знаменитости. Среди них оказались Сергей Бабкин, Владимир Остапчук и Неля Шовкопляс.

Сегодня о своем диагнозе сообщила певица Камалия. На своей станице в Инстаграм звезда призналась, что коронавирусом также заболел ее муж и дочки.

В своей публикации Камалия призналась, что раньше относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина.

Камалия с мужем и дочками / instagram.com/kamaliyaofficial
Читайте такжеДжиджи Хадид засветила обнаженный бюст в пикантной фотосессии
Сначала появилось много случаев заболевших коронавирусом среди знакомых друзей певицы, чуть позже - стали болеть уже друзья. Теперь бороться с COVID-19 пришлось всей семье певицы. 

Хочу донести до всех, что нельзя относиться к этому беспечно! Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают ее вначале за обычную простуду, ОРВИ, отравление - и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других, - пишет Камалия. - Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Камалия социальные сети новости коронавирус коронавирус 2020

Материалы по теме

Кохання на виживання-4: ТОП-5 причин посмотреть новый сезон реалити
Новости

Кохання на виживання-4: ТОП-5 причин посмотреть новый сезон реалити
Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Новости

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Грушевое повидло рецепт: вкусная и полезная заготовка на зиму
Еда и рецепты

Грушевое повидло рецепт: вкусная и полезная заготовка на зиму
Внучка Софии Ротару восхитила Сеть снимком в купальнике оливкового цвета
Новости

Внучка Софии Ротару восхитила Сеть снимком в купальнике оливкового цвета

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK