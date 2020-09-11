Известная украинская певица вместе с мужем и детьми заразилась коронавирусом

11 сентября в Украине был побит рекорд по заражению COVID-19. Более 3000 людей инфицировались этим вирусом.

В список заболевших коронавирусом каждый день попадают и украинские знаменитости. Среди них оказались Сергей Бабкин, Владимир Остапчук и Неля Шовкопляс

Сегодня о своем диагнозе сообщила певица Камалия. На своей станице в Инстаграм звезда призналась, что коронавирусом также заболел ее муж и дочки.

В своей публикации Камалия призналась, что раньше относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина.

Камалия с мужем и дочками / instagram.com/kamaliyaofficial

Сначала появилось много случаев заболевших коронавирусом среди знакомых друзей певицы, чуть позже - стали болеть уже друзья. Теперь бороться с COVID-19 пришлось всей семье певицы.

Хочу донести до всех, что нельзя относиться к этому беспечно! Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают ее вначале за обычную простуду, ОРВИ, отравление - и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других, - пишет Камалия. - Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!

Напомним,