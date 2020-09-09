Ведущая утренней программы на 1+1 заболела коронавирусом

9 сентября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Ведущая утренней программы на 1+1 заболела коронавирусом
Ведущие программы «Сніданок з 1+1»
instagram.com/nelya_shovkoplyas

Пандемия короновируса не отступает.

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Каждый день медики диагностируют COVID-19 у больше 2 000 жителей Украины. Среди заболевших коронавирусом оказываются и известные знаменитости.

К счастью, многие из звезд уже успели побороть вирус, а кому-то приходиться только лишь начинать борьбу. Сегодня о своем диагнозе сообщила ведущая «Сніданку з 1+1».

Речь идет о Неле Шовкопляс. Из-за болезни ей пришлось пропустить прямой эфир «Сніданку з 1+1». Выходить на связь со зрителями ведущей пришлось из домашней изоляции.

Ведущая Неля Шовкопляс / instagram.com/nelya_shovkoplyas
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Первые признаки заболевания Неля стала чувствовать в конце прошлой недели. Она не стала медлить и сделала тест, который показал положительный результат.  

Где знаменитость могла подхватить коронавирус, она не знает.

Друзі! Доброго ранку! Сьогодні з вами в ефірі Сніданку була не зі студії, а на відеозв’язку онлайн. Так, я захворіла на COVID-19. Напередодні в кінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Коли і де заразилася - не знаю. Одразу повідомила всіх контактних осіб, на роботу і в школу дітей, - пишет на своей странице в Инстаграм Неля. - На щастя, і Руслан, і Люда, і Єгор і колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів. Ці дні перебуваю на самоізоляції під контролем лікаря. Дотримуюсь всіх його настанов, проходжу дообстеження, приймаю медикаменти. Є хвилювання, але сподіваюся і вірю, що все якнайшвидше буде добре!

Напомним, 

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