Ведущая утренней программы на 1+1 заболела коронавирусом
Пандемия короновируса не отступает.
К счастью, многие из звезд уже успели побороть вирус, а кому-то приходиться только лишь начинать борьбу. Сегодня о своем диагнозе сообщила ведущая «Сніданку з 1+1».
Речь идет о Неле Шовкопляс. Из-за болезни ей пришлось пропустить прямой эфир «Сніданку з 1+1». Выходить на связь со зрителями ведущей пришлось из домашней изоляции.
Где знаменитость могла подхватить коронавирус, она не знает.
Друзі! Доброго ранку! Сьогодні з вами в ефірі Сніданку була не зі студії, а на відеозв’язку онлайн. Так, я захворіла на COVID-19. Напередодні в кінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Коли і де заразилася - не знаю. Одразу повідомила всіх контактних осіб, на роботу і в школу дітей, - пишет на своей странице в Инстаграм Неля. - На щастя, і Руслан, і Люда, і Єгор і колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів. Ці дні перебуваю на самоізоляції під контролем лікаря. Дотримуюсь всіх його настанов, проходжу дообстеження, приймаю медикаменти. Є хвилювання, але сподіваюся і вірю, що все якнайшвидше буде добре!
Напомним,