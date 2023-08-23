Неля Шовкопляс зламала руку під час їзди на велосипеді Туренко Андрій

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Ведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс facebook.com/1plus1.Shovkoplyas

Ведуча ранкового проєкту «Сніданку з 1+1», що виходить щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі «1+1 Україна», Неля Шовкопляс зламала руку під час катання на велосипеді.