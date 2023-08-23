Неля Шовкопляс зламала руку під час їзди на велосипеді

23 серпня 2023 17:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Неля Шовкопляс зламала руку під час їзди на велосипеді
Ведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс
facebook.com/1plus1.Shovkoplyas

Ведуча ранкового проєкту «Сніданку з 1+1», що виходить щодня з 7:00 до 09:30 на телеканалі «1+1 Україна», Неля Шовкопляс зламала руку під час катання на велосипеді.

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Ведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс з чоловіком Владом каталася на велосипедах і неправильно загальмувала - перетисла передні гальма і просто через кермо, з гірки, на великій швидкості, впала руками і обличчям на асфальт. 

Одразу після інциденту ведуча звернулася до лікарні, де медики надали першу допомогу та наклали гіпс. 

Величезною недбалістю з мого боку було їздити без шолома. Бо чоловік перед цим казав мені надягти шолом, а мені хотілося красиво кататися на велосипеді. Ну тепер я красива з розбитим носом, губою, зі зламаною рукою, з ребрами, які болять, але з величезним життєвим досвідом, який мене тепер на все життя навчить, що хоча б шолом треба надягати. Можливо руки він би і не врятував від удару рукою, але з обличчям, мабуть, було б трішечки легше, - ділиться Шовкопляс.

Попри травму, Неля Шовкопляс, планує долучитися до спецпроєкту телеканалу «1+1 Україна» до Дня Незалежності - «Незалежність. Хоробрі серця», 24 серпня, з 6:30 до 11:00. Ефір вестимуть ведучі «Сніданку з 1+1» та ТСН з декількох знакових історичних локацій просто неба, які об’єднає Дніпро - символ потужної сили України. 

Я дуже позитивно налаштована і сама хочу на роботу. Зчесану руку ми розбинтуємо вже сьогодні, а ось з правою рукою лікарі точно не сказали, скільки я маю бути в гіпсі. У вівторок маю зробити контрольний знімок, і від цього далі будемо відштовхуватися. Перелом закритий, зі зміщенням. Але принагідно хочу подякувати усій бригаді травматологів нашої 8-ї клінічної лікарні, куди я вчора поїхала, одразу розуміючи, що це не забій, а все ж перелом. Їм величезний уклін і подяка, бо все зробили швидко, - каже ведуча.

Ведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс / пресс-служба

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Кореспондент «Сніданку з 1+1» Антон Пшеничний дав поради про гальмування на велосипеді та наголосив на необхідності завжди надягати шолом.

Проблема в тому, що коли ми рухаємось вниз, то гальмуємо або лише заднім гальмом, або обидвома, щоб не перевернутися. Неля просто не відчула цей момент і трошки перегальмувала переднім гальмом і кувиркнулася. Є доволі простий спосіб, як цього уникнути, - вам під час руху вниз, коли хочете гальмувати обидвома гальмами, треба трошки піднятися над сідлом і змістити вагу назад. Таким чином ви навантажите заднє колесо, і якщо перегальмуєте переднім, ви не кувиркнетесь. І щодо шолома - Нелі дуже пощастило. Якщо одягнути шолом, то він закриває переважно скроні, потилицю, але не закриває обличчя. Я не скажу, що можна колись не одягати шолом, адже за правилами дорожнього руху це необов’язково. Але я кажу, що краще надягати, навіть коли катаєтесь просто. Нелі пощастило, а комусь може не пощастити.

Нагадаємо, 

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