Неля Шовкопляс і Наталія Островська підтримали маленьких пацієнтів Охматдиту і намалювали мрії з дітьми
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну маленькі українці ні на день не припинили мріяти. Вони загадували бажання у сховищах, підвалах, паркінгах.
Через воєнні дії в країні діти позбавлені спокою, вільного неба над головою, а також навчання. Щоб допомогти їм емоційно, важливо створювати безпеку середовища і дозвілля. Мрія – це більше ніж бажання. Вона дає здатність уявляти прекрасні зміни та спонукає діяти для досягнення. Вона допомагає відчувати натхнення, бути більш активним, що наповнює життя позитивними барвами. Мріяти – це корисно! – поділилась Олена Анопрієнко, психологиня вищої категорії, завідувачка ЦМПСРД НДСЛ «Охматдит».
Незвичайні уроки, на яких замість задач і диктантів – розмови про мрії, їхнє здійснення, тривають у Школах Супергероїв. Зокрема, у Житомирській обласній лікарні та столичному «Охматдиті». Все задля того, щоб підтримати мрійників у боротьбі за здорове майбутнє, навчити втілювати найзаповітніші бажання і вірити в добро! Бо в будь-якій темряві завжди є місце для світла. На один з Уроків Мрій в «Охматдит» завітали ведучі телеканалу «1+1» – Неля Шовкопляс та Наталія Островська.
Маленькі українці мріють попри всі перепони. І хоча сила мрії сама по собі величезна – дітям потрібна наша увага, турбота і підтримка. Щоб вони вірили у себе. Навіть якщо щось не здійсниться, як того хочеться чи займе більше часу, сам шлях до мрії – цілющий і принесе багато добра. Батьки, мрійте разом з дітьми, малюйте бажання! – каже Неля Шовкопляс, ведуча «Сніданку з 1+1» і волонтерка благодійного проєкту «Здійсни мрію».
Діти, котрі переживають зараз складні, травматичні події, мріють про мир, повернення додому, зустріч з рідними. Це спільні мрії для всіх. Але про маленькі радощі для себе, свого майбутнього вони теж не забувають. Мріють про гаджети для навчання, подорожі на море, домашніх улюбленців, потрапити на оглядове колесо, стати майстром краси, відвідати Нью-Йорк. І залюбки малюють ці бажання. Наталію Островську, яка вперше була на Уроці Мрій, дуже розчулила історія 15-річної Насті з Бучі.
До 20 березня Настя з батьками й братиком була в окупації. Вона розповіла мені про те, що до них в підвал приходили росіяни. Казала і як вони з братом вигадували свої ігри у підвалі. Зараз вона на операції в «Охматдиті». І дуже хоче прийти до нас на телеканал «1+1». Не просто подивитись на процес, а познайомитись із ведучими та перейняти їхній досвід. Вона мислить не матеріальними речами, а емоційними, – каже Наталія Островська, ведуча ТСН.
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