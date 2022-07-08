Один із крашів ЗСУ Павло Вишебаба розповів, чому важливо вести соцмережі на передовій
Один із найголовніших крашів ЗСУ Павло Вишебаба в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна» розповів, чому важливо на війні не забувати про соціальні мережі.
Навіть не розумію, чи буде життя після війни. Ми з головою занурились у те, що відбувається тут, виконуємо накази. Я був комунікаційним менеджером, писав все життя вірші, але на війні почав це робити частіше, адже відчуваю, що багато треба сказати не тільки за себе, а і за тих, хто поряд, хто не може висловитися літературним текстом, – прокоментував Павло.
Вишебаба до війни багато писав на природозахисну тему і веганство. Але, зазначає Павло, добро має бути з кулаками.
Якщо над кимось відбувається насильство, його треба захищати. Зараз захисту потребує Україна, – сказав поет. – У XXI столітті війни відрізняються від тих, які були у минулому. Зараз крім фронту, де воюють артилерією, існує віртуальний вимір, і він часто більш важливий. 8 років у нас була гібридна війна, коли інформаційний вимір важливіший, ніж військовий. Кібер-траншеї не менш важливі, тож ми маємо робити все, щоб не виникало сумніву у народу України. Повинні показати, що люди захищають свою землю натхненно, і що це не війна президентів, а війна двох народів. Ми в соцмережах засвідчуємо, що все відбувається насправді.
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