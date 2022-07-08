Один із крашів ЗСУ Павло Вишебаба розповів, чому важливо вести соцмережі на передовій Юлія Туренко

Юлія Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Блогер, поет, ЗСУшник Павло Вишебаба instagram.com/vyshebaba

Один із найголовніших крашів ЗСУ Павло Вишебаба в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна» розповів, чому важливо на війні не забувати про соціальні мережі.