Леся Нікітюк розповіла, чому свідомо почала голодувати Ексклюзив Юлія Туренко

Юлія Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведуча Леся Нікітюк instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зізналася, що тривалий час її переслідувало почуття провини буквально через все.