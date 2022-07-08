Леся Нікітюк розповіла, чому свідомо почала голодувати
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зізналася, що тривалий час її переслідувало почуття провини буквально через все.
Перші півтора місяця війни я свідомо голодувала – так на мене вплинули всі ці події. Коли ми відкрили прихисток, коли почали заїжджати вимушені переселенці та розповідати свої страшні історії… Люди сидять у зруйнованих містах під завалами, у них там закінчуються продукти – коли я почула це все, свідомо почала голодувати. Хотіла їсти, але не дозволяла собі це робити, – зізналася Леся в інтерв’ю Маші Єфросініній.
Їсти Нікітюк змогла, коли попрацювала над собою, зокрема й з фахівцем.
Ця війна – така штука, що не знаєш, як правильно. Відчуваєш провину через все. Я трошки пропрацювала цю ситуацію з психологом, потім почали давати хороші поради і в новинах, і в Telegram-каналах… Зрозуміла, що не сама, що ми не можемо і не маємо права здаватися. Я з лінії фронту, з Києва, перейшла на лінію тилу. І маю робити все можливе, щоб допомогти тим, кому можу. Це мій громадянський обов’язок, так всі зараз діють, – додала Леся.
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