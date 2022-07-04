Леся Нікітюк розповіла про шахраїв, які обманюють українців від її імені
Зірка Нового каналу Леся Нікітюк закликала прихильників не вірити рекламі в соцмережах про фінансову допомогу від неї за програмою «єПідтримка».
Наприклад, нещодавно в соцмережах з’явилася реклама, у якій аферисти під іменем ведучої Лесі Нікітюк «роздають» 6700 гривень.
Кожен українець може отримати фінансову допомогу «єПідтримка» від Лесі Нікітюк за підтримки європейських брендів! Кожен українець може отримати грошові виплати від 6700 грн по програмі «єПідтримка» спільно з Лесей Нікітюк, — написано в оголошенні шахраїв.
Зауважимо, що отримати допомогу за програмою «єПідтримка» можна лише в додатку «Дія». А сповіщення про нарахування цих коштів надсилає банк, і воно містить лише текстову інформацію. Якщо бачите подібні публікації з незрозумілими посиланнями — переходити за ними в жодному разі не можна, адже це робота шахраїв! Будьте пильні та бережіть себе.
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