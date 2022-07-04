Леся Нікітюк розповіла про шахраїв, які обманюють українців від її імені

Зірка Нового каналу Леся Нікітюк закликала прихильників не вірити рекламі в соцмережах про фінансову допомогу від неї за програмою «єПідтримка».

Повномасштабна війна росії проти України не змусила аферистів припинити обманювати людей та видурювати в них гроші. Навіть навпаки — зловмисники наживаються на актуальних проблемах, користуючись тим, що українці потребують допомоги.

Наприклад, нещодавно в соцмережах з’явилася реклама, у якій аферисти під іменем ведучої Лесі Нікітюк «роздають» 6700 гривень.

Кожен українець може отримати фінансову допомогу «єПідтримка» від Лесі Нікітюк за підтримки європейських брендів! Кожен українець може отримати грошові виплати від 6700 грн по програмі «єПідтримка» спільно з Лесей Нікітюк, — написано в оголошенні шахраїв.

Насторожити українців має одразу кілька деталей. По-перше, хоча реклама написана українською, ім’я ведучої вказали російською — «з Лесей». По-друге, програма «єПідтримка» не залучає зірок до реклами грошових виплат.

Зауважимо, що отримати допомогу за програмою «єПідтримка» можна лише в додатку «Дія». А сповіщення про нарахування цих коштів надсилає банк, і воно містить лише текстову інформацію. Якщо бачите подібні публікації з незрозумілими посиланнями — переходити за ними в жодному разі не можна, адже це робота шахраїв! Будьте пильні та бережіть себе.

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