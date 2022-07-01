Андрій Бєдняков показав майже вщент зруйновану школу, де він навчався в Маріуполі
1 июля 2022 15:00
Ведучий Андрій Бєдняков
Пресслужба Нового каналу
Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков розповів про свій будинок в Маріуполі.
Андрія Бєднякова. Він зізнається, що до війни, хоч давно і переїхав до столиці, часто бував у Маріуполі. Відвідував рідних, відпочивав із друзями, гуляв вулицями міста, насолоджувався спогадами та пишався тим, як Маріуполь розвивається. А потім прийшли окупанти і зруйнували все, що з любов’ю будували люди.
Ведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу
Так, школа Бєднкова залишилися тільки в спогадах учнів і вчителів – будівлі навчального закладу майже не існує.
До війни моя школа була однією з найкращих, – розповів ведучий. – Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з сучасним резиновим покриттям. Міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажери. Там було нереально класно. Там постійно були діти.
Пресслужба Нового каналу
Будинок, де я виріс, знаходився за школою. Там була наша квартира. Чому «була»? Все просто. Влучання. Багатоповерхівка згоріла, – написав ведучий. – Нас «освободілі» від квартири.
Пресслужба Нового каналу
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