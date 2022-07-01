Андрій Бєдняков показав майже вщент зруйновану школу, де він навчався в Маріуполі

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков розповів про свій будинок в Маріуполі.

Мужній український Маріуполь – рідне місто ведучого шоу «Де логіка?» Андрія Бєднякова . Він зізнається, що до війни, хоч давно і переїхав до столиці, часто бував у Маріуполі. Відвідував рідних, відпочивав із друзями, гуляв вулицями міста, насолоджувався спогадами та пишався тим, як Маріуполь розвивається. А потім прийшли окупанти і зруйнували все, що з любов’ю будували люди.

Ведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

Так, школа Бєднкова залишилися тільки в спогадах учнів і вчителів – будівлі навчального закладу майже не існує.

До війни моя школа була однією з найкращих, – розповів ведучий. – Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з сучасним резиновим покриттям. Міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажери. Там було нереально класно. Там постійно були діти.

Пресслужба Нового каналу

Від підписників Андрій Бєдняков дізнався, що його будинку теж більше немає. Жителька Маріуполя, яка жила по сусідству з телеведучим, написала, що туди влучила бомба.

Будинок, де я виріс, знаходився за школою. Там була наша квартира. Чому «була»? Все просто. Влучання. Багатоповерхівка згоріла, – написав ведучий. – Нас «освободілі» від квартири.

Пресслужба Нового каналу

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