Віталій Кім зізнався, який він, коли злий, і що вважає своїм недоліком

1 июля 2022 09:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Віталій Кім зізнався, який він, коли злий, і що вважає своїм недоліком
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім
instagram.com/kimkimvitalii

В інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, який він у гніві, а також за яким принципом намагається виховувати дітей.

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Завжди спокійний і позитивний – таким звикли бачити українці голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Однак у розмові з ведучим програми «Зірковий шлях» Даніелем Салемом Кім зізнався, який він, коли злий.

Жахливий, жорстокий, я сам собі таким не подобаюся. Нехороша я людина, коли злий. Ті, хто мене знав у молодому віці, коли не існувало між людьми грошей і статусів, знають мене трохи з іншого боку. Я був дуже емоційний і через це мав проблеми. З огляду на те, що ми займалися бойовими видами спорту. Я потім почав це контролювати в собі і вважаю, що в мене начебто виходить, але при цьому ця спортивна злість є, її нікуди не дінеш. Відсутність контролю у злому стані я вважаю своїм недоліком. Я з цим борюся та намагаюся керувати, – заявив Віталій Кім.

Віталій Кім з дружиною Юлією / instagram.com/kimkimvitalii

При цьому в гніві голова Миколаївської обласної військової адміністрації не кричить і не б'є посуд.

У мене немає такого – ходити коло та навколо. Я не кричу і не гавкаю, я одразу кусаю. Максимальна шкода, щоб досягти мети, – зізнався Кім, додавши, що водночас він є досить сентиментальною людиною і може просльозитися від зворушливого відео.

Разом із дружиною Юлією Віталій Кім виховує трьох дітей, які, втім, на відеозвернення тата в мережі реагують абсолютно спокійно.

Вони справжні діти свого батька – їм пофігу, – сміючись, сказав голова Миколаївської ОВА. – В них все добре. Я обожнюю дітей, розумію, що треба ростити їх так, щоб вони були щасливі окремо від мене, та й батьки – окремо від них. Сумуємо, зідзвонюємося, все у них нормально.

Нагадаємо,

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