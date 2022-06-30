Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свою родину в окупації

30 июня 2022 13:03 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свою родину в окупації
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь поділилася теплими спогадами про маму, яка наразі перебуває на окупованій російськими військами території України.

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Після початку повномасштабної війни росії проти України ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь твердо вирішила лишатися у Києві. А її мама, яка проживає у рідному місті зірки – Херсоні – опинилася під російською окупацією та досі чекає на звільнення.

У мене під окупацією, на жаль, не лише мама, а й уся родина. Вся. Усі рідні. У різних містах, але всі відрізані. Спілкуватися вдається рідко, але ми розуміємо, що це не найгірше. Тому терпимо! – розповіла Олена-Крістіна.

Олена-Крістіна Лебідь з мамою / instagram.com/elena_kristina_lebed

За найріднішою людиною ведуча страшенно сумує, адже не звикла не бачити маму так довго.

За кожної можливості виривалася з Києва і мчала до неї хоча б на двійко днів. Оце я зараз води розведу... Пригадую, як вона мене після гостювання біля під'їзду цілувала на добру путь. І клала на перекус у дорогу свій фірмовий штрудель з гарбузом та морквяні котлетки. Стояла у дворі в будь-яку погоду, аби до останнього проводити мою машину поглядом. І побачити, як я роблю «цьом» рукою, – усміхається Лебідь. – Боже, як я сумую, мамо…

На жаль, росіяни повністю заблокували шляхи виїзду з Херсонщини на підконтрольні Україні території. Але ЗСУ обов’язково звільнять окуповані землі, і кожен зможе повернутися додому й обійняти своїх близьких.

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новини війна особисте життя зірок Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях

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