Леся Нікітюк розповіла, чому 2022 рік мав стати для неї особливим, і як агресія рф все зруйнувала

29 июня 2022 18:03 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Нікітюк розповіла, чому 2022 рік мав стати для неї особливим, і як агресія рф все зруйнувала
Телеведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Для ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк цей рік мав стати особливим, але на заваді її планам стала військова агресія росії.

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До 24 лютого кожен українець будував найрізноманітніші плани на життя, яким не судилося втілитися через повномасштабну війну, яку розв’язала росія. Не була винятком і ведуча Нового каналу Леся Нікітюк, для якої 2022 рік мав стати особливим.

Мені довелося відмовитися від своїх планів щодо кар’єри на 2022 рік, в якій повинні були відбутися нереальні, класні зміни як для мене, так і для глядачів – мене мали побачити в ролі героїні серіалу, – розповіла вона в інтерв’ю Маші Єфросініній в рамках програми "Екзамен. Нова реальність". – Довелося відмовитися від планів на сімейне життя. Саме цього року хотіла знайти баланс і навчитися поєднувати роботу та приватне життя, якому треба приділяти більше уваги. Раніше ж я постійно знаходилася на зйомках, у мене було по 150-200 знімальних днів на рік.

Телеведуча Леся Нікітюк з малюнком дитини, яку прихистала у своєму волонтерському центрі / instagram.com/lesia_nikituk

Окрім цього Нікітюк замислювалася про переїзд до нового житла, втім і ці плани відклала до кращих часів.

Також довелося відмовитися від купівлі власного будинку, від ремонту, який я люблю. Передивлятися ночами дизайн, підбирати люстри, планувати майбутнє, мріяти, як житиму в красивому будинку… Але все ще буде, – не втрачає надії ведуча Нового каналу.

Нагадаємо,

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