Леся Нікітюк розповіла, чому 2022 рік мав стати для неї особливим, і як агресія рф все зруйнувала Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Телеведуча Леся Нікітюк instagram.com/lesia_nikituk

Для ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк цей рік мав стати особливим, але на заваді її планам стала військова агресія росії.