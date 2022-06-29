MELOVIN зізнався, кого з близьких людей втратив через війну Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Співак MELOVIN instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN, в інтерв’ю програмі «Ранок з Україною» телеканалу «Україна, пригадав перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну та відверто розповів, як переживає втрату близьких серцю людей через війну.