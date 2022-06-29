MELOVIN зізнався, кого з близьких людей втратив через війну
Співак MELOVIN, в інтерв’ю програмі «Ранок з Україною» телеканалу «Україна, пригадав перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну та відверто розповів, як переживає втрату близьких серцю людей через війну.
Спершу ми поїхали в Ходорів, там я робив «бандерівські смузі». Вперше мені допомогла хімія, яку я дуже любив у школі. Дякую моїй вчительці за те, що я знаю, що таке піротехніка, запалювання суміші. Ми з командою встигли попрацювати на всіх фронтах: купили вже третє авто для ЗСУ, зібрали понад 2 мільйони гривень, відправили багато гуманітарної допомоги. Мені здається, кожній людині зараз дуже важливо почуватися потрібною, – сказав MELOVIN.
Артист, який долучився до створення патріотичного хіта «Ми з України», ще в березні зізнався, що через війну втратив двох близьких людей. Та лише зараз він наважився розповісти, кого саме.
Перша людина – це актор Паша Лі. А друга – мама мого друга, ми разом відзначали всі свята, весілля моєї бек-вокалістки. Вона робила кейтеринг, коли ми знімали кліп на пісню «Вітрила». Це залишиться в пам’яті назавжди, воно болить, і ти до кінця ще це не розумієш. Переглядаєш якісь відео і фото, таке неможливо пробачити. Війна забирає в тебе не тільки дім, який потім можна відбудувати, не тільки нерви, які потім можна поправити з психотерапевтом. Війна забирає в тебе рідних людей, яких ти ніколи не зможеш повернути, побачити, щось їм розповісти. Тим паче, коли тобі є багато що їм сказати, але ти не можеш, і це починає тебе вивертати зсередини, – зазначив артист в інтерв’ю каналу «Україна».
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