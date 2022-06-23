Євген Сморигін розповів, що думає про свою батьківщину: "З рідної Білорусі летять ракети у моїх дітей" Туренко Андрей

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Актор Євген Сморигін розповів, як його діти переховувались на початку війни у підвалі сараю.