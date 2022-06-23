Євген Сморигін розповів, що думає про свою батьківщину: "З рідної Білорусі летять ракети у моїх дітей"
Актор Євген Сморигін розповів, як його діти переховувались на початку війни у підвалі сараю.
Життя стало з ніг на голову. Напевно, як у кожного українця без винятку. А я вважаю себе українцем, бо я 15 років вже живу в Україні, працюю, творю, дарую людям радість. І сподіваюся, що в найближчому майбутньому все зміниться, і так само ми даруватимемо людям радість і радітимемо всією нашою великою країною. Я ще не переживав війни. Мої діти також. Ми перший тиждень буквально жили у підвалі нашого сараю, бо під Києвом працювало ППО. Це, звичайно, страшно – винищувачі, гелікоптери, ракети – це все бачили діти, чули вибухи. Виходили поїсти і знову до підвалу. Оскільки маю білоруський паспорт, троє діток, я міг виїхати за межі України. Ми сіли в машину і поїхали у бік кордону. Їхали 4 дні, бо були страшні затори. Приїхали до Європи, зараз у Болгарії, - говорить артист в програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна».
Так, паспорт у мене білоруський. Але, коли з рідної мені Білорусі летять ракети в моїх дітей, які є українцями, то вибір очевидний. Я не вважаю батьківщиною ту державу, з якої дозволяють обстрілювати ракетами мою родину. У мене дружина українка та діти до 16 років. Їм у 16 років потрібно робити вибір, хто вони – українці чи білоруси. Вибір очевидний, - розповів Сморигін.
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