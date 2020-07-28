Евгений Сморигин: Лида меня настолько любила, что все прощала

Актер Евгений Сморигин пригласил Теленеделю в свой дом и раскрыл много секретов, а каких – читайте в эксклюзивном интервью.

Не ставьте пропуск черному плащу!

Самая известная бабушка страны и многодетный отец -- вряд ли актер «Дизель Студио» когда-то представлял себя в таком статусе. Но у судьбы на него были свои планы…

Кем себя видели?

Водителем троллейбуса. (Смеется.) После третьего класса я учился в лицее при консерватории в центре Минска, и приходилось каждое утро ездить на учебу со своей окраины на двух троллейбусах и метро. Давка в транспорте зачастую была страшная! Я любил стать возле передней двери и наблюдать, как водитель сидит один, у него есть свое пространство и даже собственный руль! По сути, он управлял нами, пассажирами, что толкаются в салоне.

Однако стали в итоге артистом. С детства были подающим надежды парнем?

Возможно… В начальных классах я учился в школе с музыкальным уклоном. Раз в год по таким заведениям ездит комиссия и проводит прослушивание, чтобы отобрать талантливых детей и пригласить учиться в лицее при консерватории. Вот меня и пригласили!

Высшее образование вы получили в Белорусской государственной академии искусств. Почему не в консерватории?

Решил, что это не мое. Но выпускные экзамены в лицее -- это уже вступительные в консерваторию, возможности выбрать другой вуз после 11 класса не было. Я не хотел терять два года и после 9 класса решил поступать в музыкальное училище в Минске.

Наверняка после лицея это было несложно?

Было бы легко, если бы не белорусский язык! (Смеется.) В лицее ко всем общеобразовательным предметам уже с пятого класса отношение было лояльное. Хочешь -- учи, не хочешь -- не учи. Главное, занимайся музыкой. Профильные предметы в училище я сдал на пятерки. Чтобы вы понимали, при поступлении нужно было писать одноголосный диктант на восемь тактов --это значит, что мелодия в один голос повторяется восемь раз. А я в лицее на сольфеджио для разминки писал трехголосный диктант… Поэтому вступительные для меня были в три раза легче. Естественно, я получил «отлично» по всем экзаменам, преподаватели уже планировали, в каком хоре буду петь, у кого буду учиться. И тут по белорусскому языку получаю двойку! (Смеется.) После этой неудачи пришлось получать среднее образование в обычной школе -- №130. Это была судьба: именно там была организована команда КВН «ЧП».

Кстати, таким же было ваше прозвище в школе. За что его получили?

В то время был очень популярен мультик «Черный плащ». Главного героя -- утку -- так и называли: «ЧП». А у меня в десятом классе был длинный черный плащ из секонд-хенда. Однажды я опоздал на урок физики на 40 минут. А поскольку уже тогда был тем еще приколистом, распахиваю дверь, залетаю в класс и кричу: «Не ставьте мне «н.»!» Плащ эффектно развевается, все смеются. Учительница посмотрела на меня: «О, ЧП прилетел!» С тех пор так меня называли и ученики, и педагоги. Когда создавали команду КВН, решили, что «ЧП» -- идеальное название. Ну, не «Веселые апельсины», в конце концов! (Смеется.)

Выбираю Киев

Школьный КВН плавно перешел в студенческий. Не сложно было совмещать его с учебой в Академии искусств?

У нас хорошо шли дела. Сначала выиграли районный, городской КВН, а после школы попробовали силы в Белорусской Лиге. Не оставляли никаких шансов конкурентам! Нас так перло, что на втором курсе университета решили поехать в Сочи, на фестиваль команд КВН. Вот только проходил он в даты моей сессии. Варианта пересдать позже не было, ведь в театральном мы сдавали спектакли. Поэтому передо мной встал серьезный выбор: или КВН, или театр.

И вы выбрали КВН…

Меня очень поддержала в этом вопросе мама. Сказала, что надо прислушиваться к своему сердцу, а оно мне подсказывало ехать в Сочи. Там мы попали в Первую Лигу, играли в Казани, а потом в Киеве. И так нам полюбился этот город, что после КВНовской карьеры, в 2006-м, переехали сюда. Хотя был вариант жить и работать в Москве. У меня и женщина там была, и предложение от Гарика Харламова выступать в паре в Comedy Club. В общем, пришлось снова выбирать.

Мои ребята из команды посоветовались между собой и решили, что Киев им нравится больше. Спросили: «Женька, ты с нами?». Ну, а как же! Команда важнее. Мы были вместе 10 лет -- это выше любых других чувств. Называли себя стаей, и я верил в эти отношения.

В Беларуси у вас тогда кто-то остался? Тесные связи разрывать не пришлось?

Семья и мой единственный настоящий друг -- Дима Шемпель. Но разрывать связи не пришлось, мы общаемся все эти годы!

Как обустроились на новом месте?

Каждый снял себе однокомнатную квартиру и все вместе платили еще и за одну трехкомнатную, которая была нашим офисом. Собирались там, писали сценарии для многих проектов.

Женщина, иди за стенку!

Неплохо устроились вы в Киеве -- вскоре ваша соседка стала вашей супругой. Долго присматривались, прежде чем познакомиться?

Ну, это не была любовь с первого взгляда. После первого брака я не думал, что когда-нибудь еще женюсь. Лида была из Полтавы и снимала жилье с подружкой. На тот момент она окончила Киевский национальный экономический университет, работала по специальности. Мы часто виделись на лестничной площадке, а через пару месяцев я пригласил ее на чай. Так и закрутилось все.

Чем она вас покорила?

Простотой и тем, что ни разу не видела меня по телевизору. Тогда меня девушки уже узнавали, я был для них «Женя из «ЧП»! Даже с первой женой познакомился на одном из фестивалей. Для нее моя популярность была значимой. А Лиде я понравился как человек.

Но все было не так просто. Увидев, что у нее зарождаются чувства ко мне, сразу предупредил: от меня только что ушла жена, мое сердце выжжено. Я не был готов к конфетно-букетному периоду, не хотел ходить за ручки по улицам и обниматься. «Если тебя это устраивает, оставайся», -- предупредил ее. Лида осталась, мы стали жить вместе в моей съемной квартире.

Звучит так, будто вам нужна была жена, а не любимая женщина.

Ну почему же… Хотя мне было удобно, что в квартире чисто, всегда есть ужин. У нас были довольно сложные отношения. Первый год то сходились, то расходились. Я ей мог прямо сказать: «Ты мне надоела. Я не люблю тебя, иди за стенку». Она собирала вещи, уходила в соседнюю квартиру. В этот же день мог позвонить, чтобы позвать ее обратно.

Как-то не очень романтично…

Мне казалось, это нормальное поведение. А она меня настолько сильно любила и, надеюсь, любит, что все прощала.

А если бы в один из таких вечеров не вернулась к вам?

Я бы с вами о ней сейчас не разговаривал.

Простить -- и без вариантов

Предложение как решились сделать?

После очередного расставания «навсегда» мы не виделись целую неделю. И вдруг Лида сообщает, что беременна! Мне было уже 30, детей нет. Я сказал: «Родится ребенок -- женимся и венчаемся». И все! Так и живем душа в душу с тех пор. Троих деток воспитываем.

А как вы женились?

Это смешная история. Когда родился Лешка, мы не зарегистрировали его в загсе -- просто не знали, что это нужно делать. Как-то пришли в поликлинику с младенцем, а там выясняется, что у ребенка нет свидетельства о рождении... Да и расписаны еще не были. Пошли в загс в тот же день. Я белорус, Лида украинка, ребенок без документов… Женщина в загсе посоветовала нам пожениться во избежание бумажной волокиты с усыновлением. Ну что ж, попросились в ближайшее «окошко» на роспись. Нам повезло, уже в тот же день мы стали мужем и женой.

Вам пришлось пройти через испытание -- когда Лида была беременна, вас обманули мошенники…

За десять лет в КВН я накопил $60 тыс. И вот в 2008 году, когда ждали ребенка, решил, что самое время купить квартиру. Искали через знакомых. В одном из клубов, где мы выступали, со мной познакомилась некая Ольга Колик -- арт-директор. Мы разговорились, она сказала, что занимается строительством квартир. Предложила в новострое на Шулявке выкупить двухкомнатную по госцене, а чуть позже продать и взять трешку! После этого предложения мы сдружились, она часто приглашала нас на чай и стала манипулировать моей добротой, хотя я этого тогда не понимал. Как-то предложила вместе поехать в детдом. Представьте, она при мне набивает Lexus товарами на $200 (тогда это была приличная сумма!), мы едем в настоящий детский дом. Там она раздает это все, у меня слезы из глаз. Вот это женщина! Разве такая может обмануть? Дня через два после этого ей срочно понадобились деньги наличными, чтобы быстро выкупить квартиру. Даже в мыслях не было не доверять ей! Я обналичил все, что у меня было, и отдал.

Вот прямо так, без расписки?

Она мне дала какую-то расписку, но толку от нее никакого. Понимаете, это же друг семьи, человек, от которого не ожидаешь подвоха... Нужно ли говорить, что потом Ольга пропала? Я звонил неделю, две, месяц, три. Ее ответы были все грубее и грубее, потом и вовсе перестала брать трубку. Месяца через три понял, что никакой квартиры не получу.

Обращаться в полицию не было смысла. Но выбить мои деньги могли коллекторы -- причем сделать это жестко. Я снова оказался перед выбором: на одной чаше весов -- деньги, на другой -- вера и прощение. Выбрал простить. Сказал: «Господи, если так надо, я это принимаю». А между тем, напомню, это был кризисный 2008 год, работы никакой.

Как же вы справились? На что жили?

Очень запомнился момент, когда Лида собиралась стирать мой пиджак и вдруг воскликнула: «Милый, 100 долларов! В кармане!». Это были все наши деньги. Зато именно в тот момент, когда я простил Олю, мне пошли звонки по работе один за другим. За год заработал $70 тыс. Так что прощайте, и будет вам счастье!

Та ситуация чему-то научила?

Изменила мое отношение к деньгам. Я для себя понял: хорошо, если они есть, но в любой момент их может не стать. Поэтому не покупаем ничего лишнего -- у нас нет ни бриллиантов, ни шуб, ни украшений. Ценим то, что имеем.

Спец по домикам

Вы все время на виду, а Лида периодически мелькает на ваших страничках в соцсетях. Ее устраивает то, что остается в тени?

Это ее выбор. Ей не нравится публичность, и она никогда не пользуется моим именем.

Очевидно, ради вашей карьеры ей пришлось пожертвовать своей, чтобы было кому заниматься детьми и домом. Или она совмещает все это с работой?

Пожертвовала ли она карьерой -- это нужно спросить у Лиды. Но у моей жены есть работа, причем очень серьезная -- уход за домом и воспитание деток. Каждый день в 7 утра встань, приготовь, накорми, постирай, развесь стирку, по школам развези, после школ — каждого на свой кружок. Она только к вечеру приезжает домой! У нее вообще нет выходных, в отличие от меня, например. Детские каникулы для Лиды такой же отдых от работы, как и для детей. Я ее очень ценю за это! Дай ей Боженька сил! И мне сил, чтобы ездить по городам, радовать людей и все это содержать. Авторам сил, чтобы придумывать сценарии для концертов и съемок. А зрителям сил и средств, чтобы они могли ходить на концерты «Дизель шоу».

В одном из интервью вы сказали: «Все, что я умею, -- смешить людей». Прибедняетесь… Говорят, вы даже вышиваете и вяжете?

Скажем так, все, чем зарабатываю последние 20 лет, -- это юмор. Что касается вязания и вышивки, нет у меня такого хобби. Рассказал в одном интервью, что бабушка в детстве учила вязать и шить, и кто-то, видимо, решил, что увлекаюсь этим сейчас. Да, пробовал и даже связал себе зеленый шарфик, чем очень гордился! Но если бы вы мне дали спицы в руки, ничего не получилось бы.

И все же хобби имеется?

С детства клею домики из спичек. Мог три дня складывать домик, а потом сжечь за 10 секунд -- мне это очень нравилось! Если бы в то время были социальные сети, я бы поднялся в TikTok. (Смеется.) До сих пор увлекаюсь этим, но уже не сжигаю творения. Даже начал делать модель нашего дома.

Все к нам на ночевку!

Кстати, дом, в котором сейчас живете, строили или купили уже готовый?

Строили с нуля. От фундамента до въезда -- 4 года! Сами придумали все до мелочи -- от расположения комнат до выбора потолочных светильников.

Почему так долго?

Стоимость материалов оттягивала процесс. Любой человек, который когда-то делал ремонт, меня поймет. Мы хотели использовать только качественные материалы, ведь нам и детям долго жить в этом доме! Можно, например, поставить готовые межкомнатные двери из фанеры, а можно -- из дерева. Разница в цене колоссальная! И так со всем -- плитка, сантехника, обои. Вы не подумайте, что мы гнались за дорогими брендами и золотыми унитазами. Просто понимали, что дешевый китайский смеситель прослужит два месяца, а европейский аналог -- 5 лет.

У деток отдельные комнаты или живут в одной детской?

Я рос со старшим братом, и все детство мечтал о собственной комнате. Так и не домечтался. Поэтому мы сделали каждому ребенку детскую. Они сами конструировали их, выбирали обои, светильники, мебель.

Какое ваше любимое место в доме?

Спальня. Тут есть все для жизни: кровать, телевизор и даже отдельный от детей санузел. Смотрим с Лидой фильмы и любимые передачи прямо в постели, а дети полностью завладели готиной.

Любите принимать дома гостей?

Очень! Не помню неделю, чтобы кто-то не приехал к нам в гости. Это могут быть друзья, родственники или просто соседи. Мы обожаем общаться. Дети в городке, где живем, отдельная история. У нас их больше 20, и все общаются между собой. Очень часто играют у нас дома. Не просто «приглашаются» или «зовутся» -- это своеобразная миграция от одного дома в другой. Приходишь, а у тебя тут детсад. Они играют, ходят друг к другу на ночевки. Например, буквально сегодня у нас осталось на ночь трое. Плюс трое наших. И мы с Лидой. 8 человек! Только на завтрак нужно 16 яиц и два литра молока. Поэтому запасы в холодильнике пополняются ежедневно!

Трудно было на карантине... Будто бы дом опустел. Если бы не трое собственных детей, с ума сойти можно.

Почему выбрали именно частный сектор для жизни? Далеко ведь от центра, работы...

За городом ощущаешь спокойствие. Всего 12 километров от города, а лес рядом, птички поют. Нет суеты. Наша работа связана в основном с шумом: съемки, концерты, праздники. Хочется побыть в тишине хотя бы дома.

Неудавшаяся вкуснотень

В соцсетях мелькают фото и видео, где вы готовите. Часто это делаете?

Несколько раз в неделю -- точно. Если я утром не на работе, на завтрак обязательно у нас омлет для всей семьи. Мы вообще не ходим в рестораны. Считаю, дома можно приготовить вкуснее. Еще на нашей съемной квартире любили готовить -- каждый день пробовали что-то новое.

Какие блюда считаете своими коронными?

Как таковых коронных у меня нет, хотя обожаю делать плов с креветками на мангале, варить уху, запекать рыбу.

Бывали неудачные эксперименты?

Конечно! Помню, вычитал рецепт щуки в сметане. Казалось, что это такая вкуснотень! Но что-то мы сделали неправильно… Лук не поджарился, разварился в сметане, рыба получилась никакая. Это и выглядело ужасно, и на вкус было так же. Пришлось выбросить. (Смеется.)

Если папа играет на пианино, готовит плов и картошку с лисичками, это значит, что стрижет газон, чинит кран на кухне и прибивает полки -- мама? Или папа -- мастер на все руки?

Нет, считаю, что мужчина должен уметь делать все в быту! У меня есть инструменты, я умею с ними обращаться. Мы ведь живем в частном доме, здесь всегда нужно что-то прибить, подкрутить, починить. Мне это даже нравится.

Чего папа никогда не делает, потому что наверняка все испортит?

Никогда не полезу в электрический щит. Лампочку вкрутить могу, а если что-то более существенное нужно сделать, вызываю мастера. Вы знаете, в любом другом деле можно ошибиться и повторить то же самое, проведя работу над ошибками. А здесь второго раза может и не быть.

У вас во дворе прекрасный розарий. Кто им занимается?

Я. До десяти лет жил с родителями в частном доме. Там отец выращивал розы. Наверное, мне это как-то передалось от него. Тоже стал их высаживать, когда появился свой участок. За цветами нужно ухаживать, обрабатывать их от болезней и вредителей. Мне это нравится, все делаю сам.

Наследник на самоокупаемости

Если супруга оставит вас с тремя детьми, долго продержитесь? Или, как ваш герой из «Папанек», все стерпите?

Не дай Бог! (Смеется.) Меня надолго не хватит.

А такое ощущение, будто Женю Малышева сценаристы списывали с вас, только пол детей немного подкорректировали.

Все верно. Леша Бланарь (шеф-редактор «Дизель Студио». -- Прим. ред.) так и задумывал. Когда создавался первый сезон, у меня уже было трое деток, у Жени Гашенко жена была беременна, а у Егора -- только один сын. Поэтому хорошие новости в семье Егора Козаченко (герой Крутоголова в «Папаньках». -- Прим. ред.) в конце второго сезона -- тоже не совпадение.

Уже несколько лет вместе с вами выступает старший сын. Как получилось, что Леша начал выходить на сцену, а потом и сниматься в кино?

Это было пять лет назад: я заметил, как он красиво рассказывает стишки, и предложил попробоваться на роль мальчика в «Дизель Шоу». Леша на общих основаниях прошел кастинг. Не подумайте, будто его взяли потому, что мой сын! Я никогда не просил за него.

Помогали ему привыкнуть к сцене?

Когда собрался полный зал, Лешка выглянул из-за кулис и сказал, что ему страшно. «Мне тоже, -- ответил я. -- Любому артисту перед выходом на сцену страшно. Но как только ты встанешь перед зрителями, страх исчезает. Вот такая магия». Помню, мы еще поспрашивали у других актеров, страшно ли им. Все сказали, что да. Лешка успокоился и прекрасно отыграл все, что ему положено.

Для него это развлечение или уже работа?

Когда 50 взрослых человек выкладываются, чтобы сделать шоу или снять сериал, это не развлечение, а настоящая серьезная работа, за которую к тому же платят настоящие деньги.

И как Леша распоряжается ими?

Уже и не помню, когда что-нибудь покупал ему, кроме одежды. Все

свои гаджеты -- приставку, телевизор, компьютер, VR-очки -- приобретает за свои деньги. Он не транжира, наоборот -- очень грамотно подходит к этому вопросу и советуется с нами. Мы с ним даже вместе телевизор для дома оплачивали. Когда переезжали, показал ему на 65 дюймов и на 75. Второй был лучше, но стоил дороже. Я на такую сумму не рассчитывал, поэтому предложил Лешке скинуться. Когда он увидел разницу в размере экрана, сразу согласился. И был очень горд собой! Еще бы -- ведь купил для семьи телек!

Младшие не завидуют ему?

Нет. Потому что если Лешка покупает игрушку, то берет три. Играть же будут все вместе! Но видя, что он при деньгах, брат с сестрой тоже просятся быть артистами, конечно. Делаем им портфолио, Лиза уже ходила на кастинг.

Какими талантами обладают ваши дети?

Лиза рисует великолепные картины! Она занимается индивидуально с художником. Саша у нас акробат. Хотели отдать его в спортивную секцию, однако карантин внес свои коррективы. Ну, а Леша -- актер и геймер. (Смеется.)

Никакой музыки!

Вы показываете в соцсетях, как лепите с ними пельмени, разучиваете песни и учите стихи. Какое ваше любимое совместное времяпровождение?

Стараюсь показывать детям интересные фильмы, которые учат морали и доброте, любви к миру, окружающим и к себе.

А сами как любите отдыхать, если рядом нет детей?

Два часа в день слушаю аудиокниги -- когда еду на работу и с работы. Музыку -- никогда! В детстве уже наслушался. (Смеется.) Дома занимаюсь участком, розами, стригу газон и ухаживаю за огородом.

Один из любимых ваших персонажей у зрителей -- Евгения Михайловна. Долго выписывали этот образ?

Я бабушка еще с КВНа. У нас был номер «Пиковая дама» в 2004 году, тогда в первый раз появился на телевидении в таком виде. Мы тогда взяли «Кивина» за него. За 16 лет образ бабушки только обтесался.

Что в ней самое сложное?

Ничего! Главное, не играть ее, а жить ею, думать, как она.

Бывало, что окружающие не верили, что это вы?

Да! Однажды ко мне подошла девочка из балета и сказала, что ее бабуля интересуется, сколько «эта бабушка в «Дизель Шоу» получает». (Смеется.) Кажется, она так и не поняла, что за бабушка у нас задействована...

Евгения Михайловна выходила когда-нибудь в люди?

Нет, никогда. (Смеется.) Сейчас ее уже хорошо знают… Хотя попробовать можно. Надо предложить продюсерам: выйти на улицу и записать это на камеру.