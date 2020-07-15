Известная болливудская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом

Пандемия коронавируса продолжает свирепствовать по всему миру.

Заразиться COVID-19 уже успела практически половина самых известных мировых знаменитостей. Среди них - Том Хэнкс, Ольга Куриленко , Иванна Сахно, Pink, Тилль Линдеманн и 71-летний принц Чарльз.

Однако больше всего не повезло семье самой знаменитой актрисы Индии. Речь идет об Айшварии Рай. Сначала медикам пришлось госпитализировать ее мужа Абхишека Баччана, а следом и тестя – 71-летнего Амитабха Баччана.

Айшвария Рай с семьей / instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

У самой Айшварии и ее дочери Аарадхии симптомов не было, но они, как и положено, сдали тест. Оказалось, что они обе заражены. Об этом в своем Twitter написал муж актрисы.

У Айшварии и Аарадхии также подтвердился COVID-19. Они будут находиться на карантине дома. Власти города обо всем уведомлены и оказывают помощь. Остальные члены семьи, включая мою мать, не заражены. Спасибо за все ваши пожелания и молитвы, - пишет супруг Айшварии. - Мы с отцом остаемся в больнице до тех пор, пока врачи не решат обратное. Пожалуйста, будьте осторожны и оставайтесь в безопасности. Соблюдайте все предписанные правила!

Напомним,