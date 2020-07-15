Известная болливудская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Пандемия коронавируса продолжает свирепствовать по всему миру.
Однако больше всего не повезло семье самой знаменитой актрисы Индии. Речь идет об Айшварии Рай. Сначала медикам пришлось госпитализировать ее мужа Абхишека Баччана, а следом и тестя – 71-летнего Амитабха Баччана.
У Айшварии и Аарадхии также подтвердился COVID-19. Они будут находиться на карантине дома. Власти города обо всем уведомлены и оказывают помощь. Остальные члены семьи, включая мою мать, не заражены. Спасибо за все ваши пожелания и молитвы, - пишет супруг Айшварии. - Мы с отцом остаемся в больнице до тех пор, пока врачи не решат обратное. Пожалуйста, будьте осторожны и оставайтесь в безопасности. Соблюдайте все предписанные правила!
Напомним,