Известная болливудская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом

15 июля 2020 15:20 Юлия Крутиева
Известная болливудская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Актриса Айшвария Рай
instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Пандемия коронавируса продолжает свирепствовать по всему миру.

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Заразиться COVID-19 уже успела практически половина самых известных мировых знаменитостей. Среди них - Том Хэнкс, Ольга Куриленко, Иванна Сахно, Pink, Тилль Линдеманн и 71-летний принц Чарльз.

Однако больше всего не повезло семье самой знаменитой актрисы Индии. Речь идет об Айшварии Рай. Сначала медикам пришлось госпитализировать ее мужа Абхишека Баччана, а следом и тестя – 71-летнего Амитабха Баччана.

Айшвария Рай с семьей / instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb
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У самой Айшварии и ее дочери Аарадхии симптомов не было, но они, как и положено, сдали тест. Оказалось, что они обе заражены. Об этом в своем Twitter написал муж актрисы.

У Айшварии и Аарадхии также подтвердился COVID-19. Они будут находиться на карантине дома. Власти города обо всем уведомлены и оказывают помощь. Остальные члены семьи, включая мою мать, не заражены. Спасибо за все ваши пожелания и молитвы, - пишет супруг Айшварии. - Мы с отцом остаемся в больнице до тех пор, пока врачи не решат обратное. Пожалуйста, будьте осторожны и оставайтесь в безопасности. Соблюдайте все предписанные правила!

Напомним, 

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