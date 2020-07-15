Санта Димопулос растрогала Сеть снимками с подросшей дочкой: Словно ангел

Певица Санта Димопулос порадовала новыми снимками с дочкой.

Певица Санта Димопулос ведет довольно закрытый образ жизни. Сейчас она редко появляется на светских тусовках, и редко рассказывает о своей личной жизни в прессе.

Вместе со своим нынешним супругом, бизнесменом Игорем Кучеренко, Димопулос воспитывает замечательную дочку Софию, которой скоро исполнится 9 месяцев.

Дочь Санты Димопулос / instagram.com/santadimopulos

Экс-солистка группы «ВИА Гра» долгое время не решалась показывать свою наследницу публике. Однако пару месяцев назад она решила отказаться от конспирации. Теперь ее блог утопает в снимках Софии.

Вот и на днях Санта умилили подписчиков своего Инстаграм серией фотографий с малышкой. В кадре девочка с крошечными хвостиками и пышными щечками мило позирует у мамы на руках.

Если бы ее не было - ее нужно было придумать! - пишет певица в комментариях под снимками.- Я знаю, эта девочка изменит мир.

Санта Димопулос с дочкой / instagram.com/santadimopulos

Также у Димопулос есть ребенок от предыдущих отношений: сын Даниэль от первого брака с телеведущим и шоуменом Андреем Джеджулой. С ним она развелась в 2010 году.

Напомним,