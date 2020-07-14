Танці з зірками-2020: третьим судьей шоу стал легендарный хореограф

14 июля 2020 12:02 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: третьим судьей шоу стал легендарный хореограф
Танці з зірками-2020: кто стал третьим судьей шоу
пресс-служба

Ну что же, настало время узнать имя третьего судьи проекта Танці з зірками-2020.

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К судейскому составу, в который ранее вошли Екатерина Кухар и Влад Яма, в этом сезоне присоединиться Народный артист Украины, самый опытный судья Григорий Чапкис. Об этом стало известно в утреннем выпуске программы "Сніданок з 1+1".

Григорий Чапкис / пресс-служба

И мы снова встретимся с вами, – сказал Григорий Чапкис. – Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, еще ярче, интереснее. Это праздник принесет нам радости встреч с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами и теми, которые поразят вас своим искусством в новом шоу.

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Отметим, что скоро будут рассекречены и звездные участники 4 сезона шоу "Танці з зірками". Также станет известно, кто их танцоров появиться на главном паркете страны. И... имя четвертого судьи проекта. Наберитесь терпения!

Напомним,

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