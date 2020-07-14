Танці з зірками-2020: третьим судьей шоу стал легендарный хореограф
14 июля 2020 12:02
Танці з зірками-2020: кто стал третьим судьей шоу
пресс-служба
Ну что же, настало время узнать имя третьего судьи проекта Танці з зірками-2020.
Екатерина Кухар и Влад Яма, в этом сезоне присоединиться Народный артист Украины, самый опытный судья Григорий Чапкис. Об этом стало известно в утреннем выпуске программы "Сніданок з 1+1".
Григорий Чапкис / пресс-служба
И мы снова встретимся с вами, – сказал Григорий Чапкис. – Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, еще ярче, интереснее. Это праздник принесет нам радости встреч с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами и теми, которые поразят вас своим искусством в новом шоу.
Напомним,