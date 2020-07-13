Кто из мировых звезд в свое время принимал участие в шоу МАСКА

13 июля 2020 15:35 Юлия Крутиева
Кто из мировых звезд в свое время принимал участие в шоу МАСКА
Шоу МАСКА (The Masked Singer)
пресс-служба канала Украина

Телеканал Украина активно работает над украинской адаптацией всемирно известного проекта The Masked Singer. Звездное шоу-детектив МАСКА обещает стать самым загадочным телепроектом на отечественном телевидении.

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Личности участников хранятся в строжайшей тайне: о том, что артист принимает участие в шоу, не должны узнать даже члены его семьи. Проект получил популярность в нескольких десятках стран мира, в нем принимали участие топовые артисты. Телеканал «Украина» предлагает ознакомиться, кто из мировых знаменитостей в свое время скрывался под маской.

Для каждого участника команда проекта разрабатывает уникальный костюм, который покроет героя с головы до ног и не даст зрителям ни малейшего шанса угадать, кто скрывается под маской. Единственная возможность раскрыть личность участника – узнать его по голосу, когда тот будет исполнять песни на сцене шоу. Но поверьте, «маски» сделают все возможное, чтобы запутать зрителя и до последнего сохранить интригу.

Шоу МАСКА (The Masked Singer) / пресс-служба канала Украина

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В разное время знаменитости представали перед зрителями в образах оленя, льва, робота, пришельца, дерева, утки, фламинго, кукурузы и даже яйца. А скрывались под масками такие знаменитости, как актер Райан Рейнольдс, рэперы Lil Wayne и T-Pain, певицы Келли Осборн и Ла Тойя Джексон, звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг, певец Seal, дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур, актриса Румер Уиллис и многие другие.

Как только в СМИ появилась информация о приобретении каналом прав на формат, многие наши звезды сами предложили свое участие, – говорит директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро. – В нашем шоу будут принимать участие известные в стране актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, звезды телевидения и шоу-бизнеса. Главное требование к участникам – умение петь и желание включаться в игру перевоплощений.

Шоу МАСКА (The Masked Singer) / пресс-служба канала Украина

Вместе со зрителями угадывать личности «масок» будут звездные детективы проекта. Это топовые артисты шоу-бизнеса, которые владеют не только особыми музыкальными знаниями и умениями, но и отменными качествами детективов. В разных странах ими становились такие мировые звезды, как Рита Ора, Николь Шерзингер, Линдси Лохан, Робин Тик и многие другие. Кто станет судьями украинской адаптации, канал «Украина» пока держит в секрете, но точно известно, что этих знаменитостей знает каждый украинский зритель.

Напомним,

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