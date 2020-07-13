Кто из мировых звезд в свое время принимал участие в шоу МАСКА
Телеканал Украина активно работает над украинской адаптацией всемирно известного проекта The Masked Singer. Звездное шоу-детектив МАСКА обещает стать самым загадочным телепроектом на отечественном телевидении.
Для каждого участника команда проекта разрабатывает уникальный костюм, который покроет героя с головы до ног и не даст зрителям ни малейшего шанса угадать, кто скрывается под маской. Единственная возможность раскрыть личность участника – узнать его по голосу, когда тот будет исполнять песни на сцене шоу. Но поверьте, «маски» сделают все возможное, чтобы запутать зрителя и до последнего сохранить интригу.
Как только в СМИ появилась информация о приобретении каналом прав на формат, многие наши звезды сами предложили свое участие, – говорит директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро. – В нашем шоу будут принимать участие известные в стране актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, звезды телевидения и шоу-бизнеса. Главное требование к участникам – умение петь и желание включаться в игру перевоплощений.
Вместе со зрителями угадывать личности «масок» будут звездные детективы проекта. Это топовые артисты шоу-бизнеса, которые владеют не только особыми музыкальными знаниями и умениями, но и отменными качествами детективов. В разных странах ими становились такие мировые звезды, как Рита Ора, Николь Шерзингер, Линдси Лохан, Робин Тик и многие другие. Кто станет судьями украинской адаптации, канал «Украина» пока держит в секрете, но точно известно, что этих знаменитостей знает каждый украинский зритель.
Напомним,