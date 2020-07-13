Наречена для тата 3 сезон: две пары сделали решающий выбор и озвучили судьбоносное решение

Наречена для тата-3: как завершились истории двух пар в реалити

На СТБ в разгаре третий сезон романтического реалити Наречена для тата, в котором одинокие отцы пытаются построить отношения.

Две пары из восьми уже сделали решающий выбор и озвучили потенциальным половинкам судьбоносное решение. Кто из героев дал шанс любви и продолжил общение вне проекта ? Читайте в материале.

На протяжении месяца пары жили под одной крышей, притирались друг к другу, ходили на свидания, делили быт и находили компромиссы. По истечению срока по правилам проекта герои вынуждены сделать выбор – оставаться вместе или нет. Решение уже приняли две пары – Артем с Кариной и Игорь с Инной.

Мы экспресс-туром пережили то, что люди переживают в течение полугода-года,

– поделилась впечатлениями перед финалом Карина.

Иногда бывало холодно. Иногда мне казалось, что я тебе безразлична. Я очень много думала, копалась в себе – и приняла решение. Это наша история, которую мы пережили. Я не хочу, чтобы она заканчивалась. Я говорю тебе «да»,

– обратилась девушка к Артему.

А вот мужчина ошеломил ответом:

Я благодарен тебе за это время. Я тоже долго обо всем думал, взвешивал хорошие моменты и моменты недопонимания. Для меня остались непонятны некоторые нюансы о будущем. Я не знаю, понимаешь ли ты в принципе серьезность серьезных отношений.

У Артема накопилось много вопросов, как например: каким будет их с Кариной будущее, финансовое положение и моральная обстановка. Он признался, что не готов сейчас сказать ей «да».

Карину возмутил такой ответ, ведь, по ее мнению, выяснить все это можно было в рамках проекта. Девушка уже думала покинуть место встречи, как вдруг мужчина ее остановил.

Я бы хотел, чтобы ты восприняла мои слова правильно. Это «нет» – сейчас на проекте. Наверное, мне было просто недостаточно времени полностью разобраться. Я бы хотел продолжить общение и больше тебя узнать,

– подытожил Артем.

Карина не отказала мужчине в его предложении и уверена, что им удастся найти компромисс.

Не менее эмоциональным стал последний разговор на проекте Игоря с Инной.

Между нами были колкие слова, обиды, непонятки. Каких-то шагов с твоей стороны я не видел. Невзирая на шероховатости, я ощутил себя благодаря тебе семейным человеком. С тобой я чувствовал себя мужем. С Платоном я чувствовал себя папой. Все было не как в конфетно-букетном периоде – это была настоящая семья. Ощущение, будто мы прожили уже пять лет вместе и у нас два сына. Наверное, ты отчасти колючая потому, что у тебя такая история жизни, после которой люди ломаются. А ты выходила с высоко поднятой головой. Ты сильная, смелая. Я тебя очень уважаю. Принимаю тебя такой, какая ты есть. Мне хочется быть нежным, заботливым, хочется отдавать. Я бы хотел, чтобы наши отношения продолжались,

– обратился к Инне мужчина.

Девушка в свою очередь попросила выслушать ее, не перебивая.

Как ты изначально говорил, ты – как американские горки. Принимая решение, я вспомнила эти слова. Действительно, с тобой так. Спасибо тебе за тебя. Спасибо за то, что ты открыто и часто говорил о том, что ты очень рад, что в жизни появились мы с Платоном. Для тебя важна семья, ты любишь детей. И они тебя тоже. Мне очень приятно смотреть на Артура. Он очень воспитанный мальчик. Он восхищается тобой. Артур мне говорил, что, когда подрастёт, хочет быть похожим на тебя. Это показывает тебя как хорошего родителя. И это такой джек-пот, когда при всем при этом мы еще и визуально очень красивая пара, – отметила Инна. – Я могу называть еще много плюсов, но на каждый твой плюс находился минус. У нас были недопонимания, слезы, обиды. Мне был важен наш коннект как мужчины и женщины. То, как я себя чувствую рядом с тобой. И я себя не чувствовала той женщиной, которая нравится. Мне этого очень не хватало. Последнюю неделю я точно знала, что мой ответ – «нет».

Однако девушка также призналась, что на фотосессии перед финалом она почувствовала себя желанной и любимой. Именно в тот момент к Инне пришло осознание, что она нравится Игорю.

Представляешь, в последние дни я поняла, что я тебе необходима. А сейчас я знаю точно, что мы необходимы друг другу,

– призналась Инна.

Как сложились отношения Артема с Кариной и Игоря с Инной после проекта и смогли ли эти пары остаться вместе – станет известно в пост-шоу в конце сезона.

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Напомним,