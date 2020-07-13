Отец невесты сына Виктории и Дэвида Бекхэм потребовал от пары подписать брачный контракт

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэм принимают поздравления.

На прошлых выходных старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм , 21-летний Бруклин, признался, что сделал предложение своей возлюбленной – 25-летней актрисе Николе Пельтц.

Свою помолвку Бруклин и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца отметили две недели назад, однако рассказать о событии влюбленные решились только сейчас.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

В публикации на своей странице Инстаграм Бруклин не скрывал счастья от того, что услышал «Да» на предложение выйти за него замуж, и пообещал быть порядочным семьянином.

О деталях грядущей свадьбы Бруклин и Никола рассказывать в соцсетях не решились. Раздобыть эксклюзив удалось изданию DailyMail. Как сообщает журналисты, в 2021 году пара планирует устроить две церемонии.

Первая свадьба должна состояться на родине Бруклина в Великобритании, а вторая на родине Николы - во Флориде. Все финансовые расходы на себя решил взять отец невесты. Свою лепту внесут и родители жениха.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

Однако Нельсон Пельтц поставил паре одно условие. Миллиардер настоятельно просит Бруклина и Николу подписать брачный контракт, который поможет им закрыть вопрос семейного бюджета.

Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха окажутся его братья - 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz

Напомним,