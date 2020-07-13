Отец невесты сына Виктории и Дэвида Бекхэм потребовал от пары подписать брачный контракт

13 июля 2020 13:20 Юлия Крутиева
Отец невесты сына Виктории и Дэвида Бекхэм потребовал от пары подписать брачный контракт
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэм принимают поздравления.

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На прошлых выходных старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 21-летний Бруклин, признался, что сделал предложение своей возлюбленной – 25-летней актрисе Николе Пельтц.

Свою помолвку Бруклин и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца отметили две недели назад, однако рассказать о событии влюбленные решились только сейчас. 

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz
В публикации на своей странице Инстаграм Бруклин не скрывал счастья от того, что услышал «Да» на предложение выйти за него замуж, и пообещал быть порядочным семьянином. 

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О деталях грядущей свадьбы Бруклин и Никола рассказывать в соцсетях не решились. Раздобыть эксклюзив удалось изданию DailyMail. Как сообщает журналисты, в 2021 году пара планирует устроить две церемонии. 

Первая свадьба должна состояться на родине Бруклина в Великобритании, а вторая на родине Николы - во Флориде. Все финансовые расходы на себя решил взять отец невесты. Свою лепту внесут и родители жениха. 

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz
Однако Нельсон Пельтц поставил паре одно условие. Миллиардер настоятельно просит Бруклина и Николу подписать брачный контракт, который поможет им закрыть вопрос семейного бюджета. 

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Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха окажутся его братья - 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. 

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltz
Напомним,  

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