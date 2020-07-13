В семье Джона Траволты случилось горе: Моя прекрасная Келли умерла

2020 год оказался очень печальным для множества знаменитостей.

В начале года со своими близкими людьми попрощались певицы Наталка Карпа, Анна Завальская, Селин Дион, Ирина Билык , а также актер Майкл Дуглас.

Теперь страшная трагедия случилась в семье одного из легендарных американских актеров - Джона Траволты. На 58 году жизни умерла его жена Келли Престон.

Об этом трагическом событии Траволта сообщил на своей странице в Инстаграм. К сожалению, Келли не удалось вылечиться с раком молочной железы. С ним она боролась на протяжении последних 2 лет.

С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она вела мужественную борьбу, и все это время ее поддерживало так много людей, - пишет актер. - Моя семья очень благодарна врачам и медсестрам онкологического центра им. М. Д. Андерсона. Любовь и жизнь Келли всегда будут помнить. Некоторое время я хочу провести со своими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому извините, если определенное время от меня не будет никаких новостей.

Жена Джона Траволты Келли / instagram.com/johntravolta

Вместе с Келли Траволта воспитывал троих детей: дочь Эллу Блю, сына Бенджамина и сына Джетта, который родился в 1992-м, однако умер в 17-летнем возрасте.

Напомним,