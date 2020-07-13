В семье Джона Траволты случилось горе: Моя прекрасная Келли умерла

13 июля 2020 10:20 Юлия Крутиева
В семье Джона Траволты случилось горе: Моя прекрасная Келли умерла
Актер Джон Траволта
instagram.com/johntravolta

2020 год оказался очень печальным для множества знаменитостей.

Читайте такжеУчастница шоу Холостяк станет мамой во второй раз
В начале года со своими близкими людьми попрощались певицы Наталка Карпа, Анна Завальская, Селин Дион, Ирина Билык, а также актер Майкл Дуглас.

Теперь страшная трагедия случилась в семье одного из легендарных американских актеров - Джона Траволты. На 58 году жизни умерла его жена Келли Престон.

Об этом трагическом событии Траволта сообщил на своей странице в Инстаграм. К сожалению, Келли не удалось вылечиться с раком молочной железы. С ним она боролась на протяжении последних 2 лет.

С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она вела мужественную борьбу, и все это время ее поддерживало так много людей, - пишет актер. - Моя семья очень благодарна врачам и медсестрам онкологического центра им. М. Д. Андерсона. Любовь и жизнь Келли всегда будут помнить. Некоторое время я хочу провести со своими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому извините, если определенное время от меня не будет никаких новостей.

Жена Джона Траволты Келли / instagram.com/johntravolta
Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 20 выпуске от 11.07.2020
Вместе с Келли Траволта воспитывал троих детей: дочь Эллу Блю, сына Бенджамина и сына Джетта, который родился в 1992-м, однако умер в 17-летнем возрасте.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Джон Траволта новости болезнь рак смерти звезд

Материалы по теме

Дочь Елены Кравец на выпускном балу появилась в роскошном платье
Новости

Дочь Елены Кравец на выпускном балу появилась в роскошном платье
10-летняя дочь Валентины Хамайко сбрила волосы на голове: фото в новом имидже
Новости

10-летняя дочь Валентины Хамайко сбрила волосы на голове: фото в новом имидже
ТОП-3 причины не смешивать кофе с алкоголем
Lifestyle

ТОП-3 причины не смешивать кофе с алкоголем
Моя прекрасная Келли умерла: в семье Джона Траволты случилось горе
Новости

Моя прекрасная Келли умерла: в семье Джона Траволты случилось горе

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK