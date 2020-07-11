МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 20 выпуске от 11.07.2020

11 июля 2020 22:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 20 выпуске от 11.07.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 20 выпуске от 11.07.2020
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11 июля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 20 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-2.

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В 20 выпуске "МастерШеф. Профессионалы-2" на битве черных было очень сложно участникам. Им нужно было на бытовом предмете подать блюдо, приготовленное из отходов, и туда вписать фигуру. Кто не справился с заданием перед самим финалом?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 20 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинула Юлия Жигулина (Кушнир).

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 20 выпуске от 11.07.2020 / пресс-служба

Финал шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 18 июля, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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