МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 20 выпуске от 11.07.2020
11 июля 2020 22:00
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 20 выпуске от 11.07.2020
instagram.com/masterchefstb
11 июля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 20 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-2.
В 20 выпуске "МастерШеф. Профессионалы-2"
на битве черных было очень сложно участникам. Им нужно было на бытовом предмете подать блюдо, приготовленное из отходов, и туда вписать фигуру. Кто не справился с заданием перед самим финалом?
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 20 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинула Юлия Жигулина (Кушнир).
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 20 выпуске от 11.07.2020 / пресс-служба
Финал шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 18 июля, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.