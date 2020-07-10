МастерШеф. Профессионалы-2: участники будут исправлять ошибки, допущенные на кухне проекта

10 июля 2020 22:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участники будут исправлять ошибки, допущенные на кухне проекта
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
пресс-служба канала СТБ

Завтра, 11 июля, в 19:00 на телеканале СТБ состоится двадцатый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-2. Остался лишь один шаг до суперфинала, и мы скоро узнаем имя победителя второго сезона.

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В этом испытании судьи хотят напомнить, что путь участников не был размеренным и чистым. Были взлеты и падения. Идеальных людей не существует, все допускают ошибки. Некоторые все возражают и доказывают свою невиновность, а кто-то признает поражение и выносит урок.

Как показывает опыт, умение нести ответственность за свои поступки – важная черта успешного кулинара, – комментирует судья проекта Владимир Ярославский. – Сегодня участники будут исправлять ошибки, которых допустили за время работы на этой кухне. Чтобы понять причину и больше никогда такого не совершать. Участникам придется готовить блюда, которые у них в свое время не получились. У шефов будет шанс исправить все свои промахи и доказать, что приготовить они могут все.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020) / пресс-служба канала СТБ

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Давиду достанется блюдо для супергероя – на этот раз ему нужно приготовить обед для Бэтмена. Евгений не справился с Твиксом, ему нужно будет повторить батончик Марс. У Эдика было очень плохое взаимодействие с микроволновкой, так что он должен попытаться исправить недочеты. Владиславу нужно приготовить блюдо с нелюбимыми продуктами Эктора. Александру предложили снова сделать блюдо-интертеймент. А Юле – исправить ошибку с самым высоким блюдом.

Кроме того, если участники в черных фартуках смогут не просто исправить ошибки, а и удивить судей, они  снимут с себя черный.

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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