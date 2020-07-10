МастерШеф. Профессионалы-2: участники будут исправлять ошибки, допущенные на кухне проекта

В этом испытании судьи хотят напомнить, что путь участников не был размеренным и чистым. Были взлеты и падения. Идеальных людей не существует, все допускают ошибки. Некоторые все возражают и доказывают свою невиновность, а кто-то признает поражение и выносит урок.
Как показывает опыт, умение нести ответственность за свои поступки – важная черта успешного кулинара, – комментирует судья проекта Владимир Ярославский. – Сегодня участники будут исправлять ошибки, которых допустили за время работы на этой кухне. Чтобы понять причину и больше никогда такого не совершать. Участникам придется готовить блюда, которые у них в свое время не получились. У шефов будет шанс исправить все свои промахи и доказать, что приготовить они могут все.
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020) / пресс-служба канала СТБ
Давиду достанется блюдо для супергероя – на этот раз ему нужно приготовить обед для Бэтмена. Евгений не справился с Твиксом, ему нужно будет повторить батончик Марс. У Эдика было очень плохое взаимодействие с микроволновкой, так что он должен попытаться исправить недочеты. Владиславу нужно приготовить блюдо с нелюбимыми продуктами Эктора. Александру предложили снова сделать блюдо-интертеймент. А Юле – исправить ошибку с самым высоким блюдом.
Кроме того, если участники в черных фартуках смогут не просто исправить ошибки, а и удивить судей, они снимут с себя черный.