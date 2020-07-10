Украинская ведущая тревел-проекта впервые стала мамой
Алина Мысечко из тревел-проекта У кого больше? родила малыша в День матери.
Я не собиралась скрывать беременность, просто так получилось, – улыбается ведущая Нового канала. – Когда узнала, что жду ребенка, не было внутреннего желания выставлять это напоказ. У меня до девятого месяца был токсикоз, но при этом я все равно хорошо выглядела, работала, ездила на фотосессии. Просто с августа до Нового года живота не было видно, поэтому никто и не догадывался. А когда уже хотелось гулять в парках, снимать сториз и рассказать о том, что мы с мужем ждем пополнения в семье, начался карантин.
Из-за карантина в роддоме я была одна, и после рождения малыша не собиралась устраивать никаких вечеринок, – призналась ведущая «У кого больше?». – Но мои коллеги и друзья из «У кого больше?» Оля Манько и Макс Узол сделали мне сюрприз и приехали на выписку! Я специально никому ничего не говорила, ожидала только родных, но мне было очень приятно их видеть.
Сегодня сыну Алины ровно два месяца. И ему уже есть чем похвастаться.
Малыш агукает, прикольно улыбается. Плачет со слезками… Вот такие у нас мамские достижения, – смеется Мысечко. – Он очень любит плавать в большой ванной с надувным кругом на шее – у него это прикольно выходит.
Поздравляем Алину Мысечко с рождением сына и желаем крепкого здоровья малышу и молодой маме!
Напомним,