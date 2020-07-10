Украинская ведущая тревел-проекта впервые стала мамой

Ведущая тревел-проекта "У кого больше?" Алина Мысечко

Алина Мысечко из тревел-проекта У кого больше? родила малыша в День матери.

Бэби-бум на Новом канале продолжается! Пока участницы реалити «Від пацанки до панянки» Влада Роговенко и Алина Шевченко ожидают появления своих первенцев на свет, ведущая тревел-проекта «У кого больше?» Алина Мысечко уже родила! О своем новом статусе – молодой мамы – Алина решила объявить только сейчас.

Я не собиралась скрывать беременность, просто так получилось, – улыбается ведущая Нового канала. – Когда узнала, что жду ребенка, не было внутреннего желания выставлять это напоказ. У меня до девятого месяца был токсикоз, но при этом я все равно хорошо выглядела, работала, ездила на фотосессии. Просто с августа до Нового года живота не было видно, поэтому никто и не догадывался. А когда уже хотелось гулять в парках, снимать сториз и рассказать о том, что мы с мужем ждем пополнения в семье, начался карантин.

Ведущая тревел-проекта "У кого больше?" Алина Мысечко с мужем / пресс-служба Нового канала

Своего первенца Алина родила в символичный день – День матери, который отмечался в этом году 10 мая. Своего сына ведущая назвала Артемом, он – настоящий богатырь, при рождении весил 4,1 кг, а его рост был 54 см. Забирать Мысечко из роддома приехали не только муж, родители и брат, но и ее новоканальские коллеги.

Из-за карантина в роддоме я была одна, и после рождения малыша не собиралась устраивать никаких вечеринок, – призналась ведущая «У кого больше?». – Но мои коллеги и друзья из «У кого больше?» Оля Манько и Макс Узол сделали мне сюрприз и приехали на выписку! Я специально никому ничего не говорила, ожидала только родных, но мне было очень приятно их видеть.

Ведущая тревел-проекта "У кого больше?" Алина Мысечко / пресс-служба Нового канала

Сегодня сыну Алины ровно два месяца. И ему уже есть чем похвастаться.

Малыш агукает, прикольно улыбается. Плачет со слезками… Вот такие у нас мамские достижения, – смеется Мысечко. – Он очень любит плавать в большой ванной с надувным кругом на шее – у него это прикольно выходит.

Ведущая тревел-проекта "У кого больше?" Алина Мысечко родила сына / пресс-служба Нового канала

Поздравляем Алину Мысечко с рождением сына и желаем крепкого здоровья малышу и молодой маме!

Напомним,