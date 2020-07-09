Звезда сериала Хор пропала без вести во время прогулки на катере
Этот день принес плохие новости для поклонников сериала «Хор».
В путешествие по озеру Ная отправилась вместе с 4-летним сыном Джози. Мама и сын планировали покупать, а также устроить в парке в штате Калифорния.
Однако что-то пошло не по плану. Тревогу забили спустя три часа после того, как Ная отшвартовалась от берега. Люди с другого судна заметили, что ее катер дрейфует, а ребенок спит на борту.
Спасатели до сих пор занимаются поиском пропавшей женщины. К операции уже подключили водолазов и летчиков, которые обыскивают берег, а также дроны.
Напомним,