Звезда сериала Хор пропала без вести во время прогулки на катере

Этот день принес плохие новости для поклонников сериала «Хор».

Сегодня утром западные СМИ сообщили, что исполнительница роли Сантаны Лопез в сериале «Хор» Ная Ривера пропала без вести. Случилось это во время прогулки на арендованном катере по озеру Пиру.

В путешествие по озеру Ная отправилась вместе с 4-летним сыном Джози. Мама и сын планировали покупать, а также устроить в парке в штате Калифорния.

Однако что-то пошло не по плану. Тревогу забили спустя три часа после того, как Ная отшвартовалась от берега. Люди с другого судна заметили, что ее катер дрейфует, а ребенок спит на борту.

Ная Ривера с сыном / instagram.com/nayarivera

Свидетели вызвали водную полицию. Во время беседы со следователями Джози рассказал, что он с мамой прыгнули. Но актриса в этот момент была без спасательного жилета и не смогла выплыть назад.

Спасатели до сих пор занимаются поиском пропавшей женщины. К операции уже подключили водолазов и летчиков, которые обыскивают берег, а также дроны.

Напомним,