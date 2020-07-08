Макс Барских засыпал Сеть трогательными фото с 2-летним сыном Миши Романовой: как будто семья
Очень часто на светских тусовках и просто на отдыхе Макс Барских появляется в компании Миши Романовой.
Совсем недавно Миша Романова впервые показала публике своего малыша – сына Мартина. В Сети сразу поползли слухи, что ребенок у певицы от кого...как не от Барских. Но это не так. Макс является крестным мальчика.
Также украинский исполнитель поделился и трогательным фото, на котором запечатлены Миша Романова и Макс Барских, целующими малыша в обе щечки. Мимимишность данного снимка просто зашкаливает.
Отметим, что в недавнем интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь", Барских рассказал, что пока что у него на первом плане карьера, а его насыщенный график не оставляется время на семью. Поэтому пока что заводить детей он не спешит. Ведь им Макс хочет уделять все свое время.
Напомним,