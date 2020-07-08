Макс Барских засыпал Сеть трогательными фото с 2-летним сыном Миши Романовой: как будто семья

8 июля 2020 15:05 Юлия Крутиева
Макс Барских засыпал Сеть трогательными фото с 2-летним сыном Миши Романовой: как будто семья
Миша Романова и Макс Барских
instagram.com/misharomanova

Очень часто на светских тусовках и просто на отдыхе Макс Барских появляется в компании Миши Романовой.

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Максу Барских неоднократно приписывали роман со знойной блондинкой. Однако по утверждениям пары – между ними крепкая дружба.

Совсем недавно Миша Романова впервые показала публике своего малыша – сына Мартина. В Сети сразу поползли слухи, что ребенок у певицы от кого...как не от Барских. Но это не так. Макс является крестным мальчика.

Макс Барских с Мартином / instagram.com/max_barskih

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На днях Мартину исполнилось 2 годика. На своей странице в Инстаграм Макс опубликовал несколько нежных фотографий с малышом.

Также украинский исполнитель поделился и трогательным фото, на котором запечатлены Миша Романова и Макс Барских, целующими малыша в обе щечки. Мимимишность данного снимка просто зашкаливает.

Макс Барских с Мишей Романовой и ее сыном Мартином / instagram.com/max_barskih

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Подписчики артиста тут же нашли сходство Мартина с Максом и вновь стали приписывать мальчика ему в сыновья. Другие же , увидев столь милый кадр, посоветовали певцу скорее обзавестись и своими детьми.

Макс Барских с сыном Миши Романовой - Мартином / instagram.com/max_barskih

Отметим, что в недавнем интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь", Барских рассказал, что пока что у него на первом плане карьера, а его насыщенный график не оставляется время на семью. Поэтому пока что заводить детей он не спешит. Ведь им Макс хочет уделять все свое время.

Макс Барских на дне рождения сына Миши Романовой / instagram.com/misharomanova

Напомним,

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