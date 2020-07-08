Джонни Депп давал наркотики своей 13-летней дочери: Я поступил, как ответственный родитель
7 июля состоялось первое заседание судебного процесса между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Также актер судится и с изданием The Sun.
57-летний актер отметил, что поступил так, как ответственный отец, чтобы уберечь свою девочку от употребления наркотиков в дальнейшем. Таким способом он решил показать пагубное влияние психотропных веществ, чтобы дочь не повторила его судьбу.
Моя мама как-то попросила меня принести ей психотропные таблетки. Я взял одну и понял, что для меня это единственный способ снять боль,– признался Джонни Депп.
Как отреагировала дочь актера на такой его поступок и не пробовала ли после этого принимать какие-либо еще наркотики - не известно. Однако сейчас Лили-Роуз Депп известная модель и актриса, она часто появляется на обложках мирового глянца и блистает на престижных подиумах.
Напомним,