Джонни Депп давал наркотики своей 13-летней дочери: Я поступил, как ответственный родитель

7 июля состоялось первое заседание судебного процесса между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Также актер судится и с изданием The Sun.

В ходе заседания голливудский актер шокировал своими признаниями. Джонни Депп рассказал, что давал наркотики своей дочери. Когда Лили-Роуз было всего лишь 13 лет, он заставил ее попробовать марихуану.

57-летний актер отметил, что поступил так, как ответственный отец, чтобы уберечь свою девочку от употребления наркотиков в дальнейшем. Таким способом он решил показать пагубное влияние психотропных веществ, чтобы дочь не повторила его судьбу.

Лили-Роуз Депп / instagram.com/lilyrose_depp

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" заявил, что в своей жизни перепробовал все известные наркотики. И рассказал, как еще будучи в подростковом возрасте употребил психотропный препарат своей матери.

Моя мама как-то попросила меня принести ей психотропные таблетки. Я взял одну и понял, что для меня это единственный способ снять боль,

– признался Джонни Депп.

Как отреагировала дочь актера на такой его поступок и не пробовала ли после этого принимать какие-либо еще наркотики - не известно. Однако сейчас Лили-Роуз Депп известная модель и актриса, она часто появляется на обложках мирового глянца и блистает на престижных подиумах.

Дочь Джонни Деппа и Ванессі Паради - Лили-Роуз / instagram.com/lilyrose_depp

Напомним,