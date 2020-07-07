Від пацанки до панянки-4: финалистка проекта спасла утопающего ребенка и своего бойфренда

Настя Иваненко – участница 1 сезона Від пацанки до панянки (Новый канал). В прошлый раз девушке не удалось дойти до финала. В Школе леди она провела всего три недели, и ничего полезного для себя вынести не успела.

Еще раз попытать удачу #Мивина решила в 2020 году. Она записала видеообращение для преподавателей Школы леди и убедила их взять ее в проект в четвертом сезоне «Від пацанки до панянки».

На этот раз Насте Иваненко повезло больше – она дошла до финала. После завершения четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) #Мивина снялась в «Пацанском краш-тесте» и ответила на самые провокационные вопросы. Девушка рассказала о жизни до Школы леди, трудностях во время обучения и изменениях, которые произошли с ней после проекта.

Від пацанки до панянки 4 сезон Настя #Мивина Иваненко / пресс-служба Нового канала

Во время интервью Настя Иваненко призналась, что дважды спасала жизнь людей.

Один раз вытащила из воды маленького мальчика, который не умел плавать, – рассказала участница «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – А второй раз «жертвой» стал мой молодой человек (#Мивине тогда было 15 лет, а ее возлюбленному – около 30, - прим.ред.). Тогда мы с парнем и его друзьями поехали на водохранилище: жарить шашлыки, выпивать, купаться… Когда мы уже хорошенько выпили, пошли в воду и начали играть в «лади». Во время игры он нырнул, и не вынырнул. Я, естественно, рванула за ним. Искала его по дну, глубоко было. В итоге нашла. Не знаю, что произошло, но он был без сознания. Я его подхватила рукой под шею, и начала задом грести к берегу. Вытащила, мы его откачали. Сейчас жив-здоров!

Від пацанки до панянки 4 сезон Настя #Мивина Иваненко / пресс-служба Нового канала

Напомним,