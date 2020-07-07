Ольга Фреймут снялась в фотосессии без белья, вызвав споры в Сети
Увидеть откровенные кадры на страницах Ольги Фреймут в соцсетях - большая редкость.
На своей странице в Инстаграм 38-летняя ведущая разместила фото, где она запечатлена с оголенной грудью. Конечно же, обнаженный бюст Ольга демонстрировать публике не будет.
Перед объективом фотографа Фреймут позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело и широких брюках, высокая талия которых подчеркивала стройную фигуру женщины.
Старомодне фото на плівку,– подписала свою публикацию Ольга Фреймут.
Одна из подписчиц поинтересовалась у Фреймут: "Чи доцільно викладати у соцмережі естетичні, але трохи оголені фотокартки? І чи дозволено це за етикетом?" На что Ольга ответила: "Оголені - ні".
Напомним,