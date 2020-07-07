Ольга Фреймут снялась в фотосессии без белья, вызвав споры в Сети

Увидеть откровенные кадры на страницах Ольги Фреймут в соцсетях - большая редкость.

В основном ведущая публикует фотографии, на которых демонстрирует свой вкус и стиль, позируя в более скромных и изысканных нарядах. Но сегодня Ольга Фреймут решила разбавить свою ленту пикантным снимком.

На своей странице в Инстаграм 38-летняя ведущая разместила фото, где она запечатлена с оголенной грудью. Конечно же, обнаженный бюст Ольга демонстрировать публике не будет.

Перед объективом фотографа Фреймут позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело и широких брюках, высокая талия которых подчеркивала стройную фигуру женщины.

Ведущая Ольга Фреймут / instagram.com/freimutolia

Старомодне фото на плівку,

– подписала свою публикацию Ольга Фреймут.

В комментариях поклонники устроили настоящую битву мнений. Но большинство из них все же поддерживали Ольгу, восхищаясь ее фигурой и эстетичностью снимка.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Фреймут: "Чи доцільно викладати у соцмережі естетичні, але трохи оголені фотокартки? І чи дозволено це за етикетом?" На что Ольга ответила: "Оголені - ні".

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко / instagram.com/freimutolia

Напомним,