Ольгу Фреймут недопоняли поклонники и раскритиковали за надменность: уже забыла, что сама работала официанткой
Ведущей довелось оправдываться перед фолловерами.
Знаменитость поделилась интересным высказыванием, которое когда-то услышала в самолете от попутчика.
Мужчина говорил такое: «Жизнь разделяет людей на тех, кто руководит, и на тех, кем руководят». Я даже не помню, куда и откуда летела, но случайно услышанное запомнилось хорошо. Делаю все, чтобы не оказаться в обществе тех, которые сами себе не принадлежат и обслуживают чужие интересы,‒ заявила Ольга.
Многие подписчики сочли данные слова слишком надменными, раскритиковав Ольгу: «Так себе выражение. Все мы бываем в роли и тех и других. Ибо если все станут теми, «кого обслуживают», то обслуживать будет элементарно некому», «После такой надменности, хочется отписаться», «Оля, вы же сами обслуживаете наши интересы, создав марафон современных манер», «Мы все руководимы и зависимы в той или иной степени», «Уже забыла работу официанткой».
Друзья, я не коллекционер душ (фолловеров) мне все равно, сколько у меня подписантов. Я слишком уважаю вас, чтобы привлекать внимание постами о глупостям из собственного быта. Я знаю, что выставляя посты, где я выгуливаю кота, обнимаю мужа, пью противное смузи для похудения, такие посты набрали бы много лайков. Согласитесь, что обнаженец в парке, который демонстрирует за кустом причинное место, привлечет больше внимания, чем интеллигент, который читает себе на лавочке... Но я не хочу быть этим обнаженцем…Об этом и был пост ‒ я не хочу «обслуживать интересы» и поддакивать всем веяниям. Быть зализанцем по требованию публики,‒ объясняет знаменитость.
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