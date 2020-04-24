Надежда Матвеева восхитила фигурой в облегающем платье: тонкая талия и нежный образ — фото

Ведущая проекта «Невероятная правда о звездах» на СТБ Надежда Матвеева восхитила поклонников идеальной фигурой на новом фото.

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева опубликовала в социальной сети снимок со съемок проекта, на котором предстала вместе со своим питомцем – собакой Сэми.

На фото телеведущая очаровала подписчиков точеной фигурой в облегающем весеннем платье. Образ дополнил ремешок, который подчеркнул тонкую талию. Поклонники Надежды засыпали ее комплиментами и отметили, что ведущая выглядит просто потрясающе!

Телеведущая не единожды подчеркивала, что главный секрет ее стройности – систематические длительные пешие прогулки, а также несложный комплекс известных всем упражнений, среди которых: приседания, отжимания, наклоны и растяжки. Надежда отмечает, что тренировки должны быть в радость, поэтому стоит подобрать нагрузки, которые подходят именно вам.

Если с прогулками пока стоит повременить, то к тренировкам дома можно приступать прямо сейчас!

Напомним, выпуски проекта «Невероятная правда о звездах» выходят каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.