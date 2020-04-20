Беременная Джамала поделилась кадрами с домашней фотосессии: как уютно

Судя по подросшему животику, певица уже совсем скоро во второй раз станет мамой.

Фотосессии в онлайн-режиме все чаще стали привлекать звезд шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и певица Джамала . Знаменитость устроила себе профессиональную съемку в домашних условиях.

Позировала артистка возле зеркала, а снимал ее фотограф из квартиры в Тбилиси. Джа предстала в очень нежном и уютном образе: синих джинсах, молочной кофте и персиковой футболке, которая подчеркнула ее округлившийся животик.

Волосы певица распустила и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Фотосет получился очень чувственным и нежным.

Фотосессия, когда фотограф за тысячи километров от тебя? Честно говоря, и не думала, что это возможно! Даже когда Марина объяснила, что мне домой привезут камеру, она подключится через специальную программу и будет снимать меня просто из своей квартиры в Тбилиси, я не могла в это поверить,

‒ поделилась исполнительница.

Кроме того, артистка призналась, что несмотря на карантинный режим ее неделя выдалась весьма насыщенной. Джамала снималась для интервью, писала музыку, выбирала песни для записи каверов и занималась социальными проектами. Теперь артистка хочет взять паузу и устроить себе отдых.

Не знаю, что это мне даст в условиях карантина, но я хочу, нет, я требую выходных. А на следующей неделе столько всего запланировала, что только успевайте! Обнимаю вас нежно,

‒ заявила певица.

Напомним,