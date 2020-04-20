Беременная Джамала поделилась кадрами с домашней фотосессии: как уютно
Судя по подросшему животику, певица уже совсем скоро во второй раз станет мамой.
Позировала артистка возле зеркала, а снимал ее фотограф из квартиры в Тбилиси. Джа предстала в очень нежном и уютном образе: синих джинсах, молочной кофте и персиковой футболке, которая подчеркнула ее округлившийся животик.
Волосы певица распустила и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Фотосет получился очень чувственным и нежным.
Фотосессия, когда фотограф за тысячи километров от тебя? Честно говоря, и не думала, что это возможно! Даже когда Марина объяснила, что мне домой привезут камеру, она подключится через специальную программу и будет снимать меня просто из своей квартиры в Тбилиси, я не могла в это поверить,‒ поделилась исполнительница.
Не знаю, что это мне даст в условиях карантина, но я хочу, нет, я требую выходных. А на следующей неделе столько всего запланировала, что только успевайте! Обнимаю вас нежно,‒ заявила певица.
Напомним,