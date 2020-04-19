Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели мастер-класс по приготовлению пасхальной выпечки: семейные традиции
19 апреля 2020 15:00
Катерина Даниленко
Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая
социальная сеть Instagram
Звездная семья готовила пасхальные булочки «Жаворонки».
В прошлом году телеведущие Катя Осадчая
и Юрий Горбунов встречали Пасху во Флоренции. Будучи в командировке знаменитости нашли время посетить украинскую церковь и освятить пасхальную корзинку. А вот в этом году вынужденные меры способствовали тому, что звезды остались дома и готовятся к празднованию светлого праздника весны.
Теледива с мужем принялись печь пасхальных птичек. В своем Instagram Осадчая показала, как проходил процесс приготовления и поделилась рецептом с подписчиками.
К слову, к кулинарной съемке в домашних условиях знаменитости подготовились серьезно. Они надели праздничные наряды: Юрий ‒ белую рубашку-вышиванку, а Катя ‒ платье-вышиванку салатового цвета с цветами, а также декорировали стол свечами и пасхальной композицией с яиц и кроликов.
Пташки весняні. Цього року вирішили до великоднього кошику додати пташок. Таких пташок можна ліпити з залишків тіста, а можна спеціально замісити тісто,
‒ написала телеведущая.
Напомним,