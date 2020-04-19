Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели мастер-класс по приготовлению пасхальной выпечки: семейные традиции

19 апреля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели мастер-класс по приготовлению пасхальной выпечки: семейные традиции
Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

Звездная семья готовила пасхальные булочки «Жаворонки».

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В прошлом году телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов встречали Пасху во Флоренции. Будучи в командировке знаменитости нашли время посетить украинскую церковь и освятить пасхальную корзинку. А вот в этом году вынужденные меры способствовали тому, что звезды остались дома и готовятся к празднованию светлого праздника весны.

Теледива с мужем принялись печь пасхальных птичек. В своем Instagram Осадчая показала, как проходил процесс приготовления и поделилась рецептом с подписчиками.

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К слову, к кулинарной съемке в домашних условиях знаменитости подготовились серьезно. Они надели праздничные наряды: Юрий ‒ белую рубашку-вышиванку, а Катя ‒ платье-вышиванку салатового цвета с цветами, а также декорировали стол свечами и пасхальной композицией с яиц и кроликов.

Пташки весняні. Цього року вирішили до великоднього кошику додати пташок. Таких пташок можна ліпити з залишків тіста, а можна спеціально замісити тісто,
‒ написала телеведущая.

Напомним,

 

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