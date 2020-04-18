Ирина Федишин наткнулась на критику из-за своего наряда: нашла в чем картошку садить

18 апреля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин наткнулась на критику из-за своего наряда: нашла в чем картошку садить
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

Звезда показала кадры с огорода.

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Певица Ирина Федишин с семьей придерживается режима самоизоляции, даже продукты заказывает домой с доставкой. И только в виде исключения знаменитость с мужем отправились к маме артистки, чтобы помочь ей засадить огород.

На своей странице в Instagram исполнительница показала, как помогает садить картофель. Для такого «мероприятия» Ирина выбрала красный спортивный костюм, синюю кепку и белые кроссовки. В кадр попали и несколько лошадей, которые делают лунки для посадки овоща.

Сьогодні допомагаю мамі садити картоплю. Сусідів не кликали, бо карантин, справляємося самі. А ви вже посадили картоплю?
‒ подписала публикацию Ирина.

Певица Ирина Федишин / социальная сеть Instagram

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Поклонники тут же принялись комментировать публикацию. Многие задались вопросом, зачем артистка надела такие серьги на огород и сделала макияж: «Вот так лук на огород. Это скорее не посадка картошки, а фотосессия для соцсетей», «Белые кроссовки на огород? Это интересно», «Нашла в чем картошку садить», «Смех сквозь слезы. Показуха на камеру».

Напомним,

 

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