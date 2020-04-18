Ирина Федишин наткнулась на критику из-за своего наряда: нашла в чем картошку садить
18 апреля 2020 15:00
Катерина Даниленко
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram
Звезда показала кадры с огорода.
Певица Ирина Федишин
с семьей придерживается режима самоизоляции, даже продукты заказывает домой с доставкой. И только в виде исключения знаменитость с мужем отправились к маме артистки, чтобы помочь ей засадить огород.
На своей странице в Instagram исполнительница показала, как помогает садить картофель. Для такого «мероприятия» Ирина выбрала красный спортивный костюм, синюю кепку и белые кроссовки. В кадр попали и несколько лошадей, которые делают лунки для посадки овоща.
Сьогодні допомагаю мамі садити картоплю. Сусідів не кликали, бо карантин, справляємося самі. А ви вже посадили картоплю?
‒ подписала публикацию Ирина.
Певица Ирина Федишин / социальная сеть Instagram
Поклонники тут же принялись комментировать публикацию. Многие задались вопросом, зачем артистка надела такие серьги на огород и сделала макияж: «Вот так лук на огород. Это скорее не посадка картошки, а фотосессия для соцсетей», «Белые кроссовки на огород? Это интересно», «Нашла в чем картошку садить», «Смех сквозь слезы. Показуха на камеру».
Напомним,