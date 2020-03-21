Ирина Федишин об отношениях с мужем: Ссоримся из-за работы

21 марта 2020 20:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин об отношениях с мужем: Ссоримся из-за работы
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

«Меньше эмоций и амбиций» ‒ секрет здоровых отношений от Ирины Федишин.

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Певица в браке с мужем Виталием Човныком уже целых 14 лет. С виду их пара считается идеальной и вызывает восхищения у многих фолловеров. Но как на самом деле обстоят дела в семье, артистка рассказала в недавнем интервью.

У меня прекрасный муж! Мы с ним редко ссоримся, а если это и происходит, то не из-за быта, а из-за работы,
‒ начала свой рассказ Ирина.

Знаменитость признается, что с мужем только учатся расставлять приоритеты, чтобы семья была дома, а работа на работе. Однако если ссоры и случаются, то первым на примирение идет ее муж, повторяя, как сильно он ее любит и ценит.

В принципе, мы сразу начали вместе работать, идти творческой дорогой, поэтому мне трудно это разделить – все это очень переплетено, объединено. Но со временем я все больше понимаю, что мне хотелось бы иметь немного больше времени для нас, нашей семьи. Поэтому сейчас мы учимся расставлять приоритеты,
‒ откровенничает исполнительница.

Певица Ирина Федишин с мужем / социальная сеть Instagram

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Федишин утверждает, что делает все, чтобы в ее доме царили любовь и счастье. А семейные отношения строит на примере своих родителей:

Я стараюсь делать так, чтобы в доме была нормальная атмосфера, ведь сама росла в нормальной ауре – не видела, как мои родители ссорятся. У нас в доме всегда было уважение и это для меня до сих пор на первом месте. Словами можно очень ранить человека, поэтому надо включать разум – меньше эмоций и амбиций.

Напомним,

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