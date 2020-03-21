Ирина Федишин об отношениях с мужем: Ссоримся из-за работы
«Меньше эмоций и амбиций» ‒ секрет здоровых отношений от Ирины Федишин.
У меня прекрасный муж! Мы с ним редко ссоримся, а если это и происходит, то не из-за быта, а из-за работы,‒ начала свой рассказ Ирина.
Знаменитость признается, что с мужем только учатся расставлять приоритеты, чтобы семья была дома, а работа на работе. Однако если ссоры и случаются, то первым на примирение идет ее муж, повторяя, как сильно он ее любит и ценит.
В принципе, мы сразу начали вместе работать, идти творческой дорогой, поэтому мне трудно это разделить – все это очень переплетено, объединено. Но со временем я все больше понимаю, что мне хотелось бы иметь немного больше времени для нас, нашей семьи. Поэтому сейчас мы учимся расставлять приоритеты,‒ откровенничает исполнительница.
Я стараюсь делать так, чтобы в доме была нормальная атмосфера, ведь сама росла в нормальной ауре – не видела, как мои родители ссорятся. У нас в доме всегда было уважение и это для меня до сих пор на первом месте. Словами можно очень ранить человека, поэтому надо включать разум – меньше эмоций и амбиций.
Напомним,