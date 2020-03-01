Ирина Федишин рассказала о квартире за границей и пополнении в семье

Семья знаменитости планирует проводить лето в собственном доме на берегу моря.

На свой день рождение певица Ирина Федишин получила от супруга Евгения Човныка подарок, о котором мечтала длительное время. Возлюбленный приобрел ей дом в Болгарии.

Мы никому не рассказывали, где приобрели квартиру. Это Болгария. Эту идею подкинул наш хороший друг Виктор Бронюк. С видом на море. Я хотела, на самом деле, первую линию. У нас была такая возможность, вот мы себе такое и придумали. Я счастлива, что нам удалось это реализовать, что у нас теперь есть квартира в теплых краях,

‒ откровенничает звезда.

Для того чтобы отправится на отдых на Мальдивы, о котором певица также давно мечтает, артистке и ее мужу придется еще потрудится, ведь все запланированные деньги на отдых были вложены в недвижимость.

Также Ирина призналась, что размышляет с мужем над пополнением в семействе. Пара воспитывает двух сыновей ‒ Юрия и Олега, но мечтает еще и о дочке.

Напомним,