Арнольд Шварценеггер растрогал Сеть забавным видео: в офис с осликом
29 февраля 2020 14:00
Катерина Даниленко
Актер Арнольд Шварценеггер
социальная сеть Instagram
Актер удивил коллег неожиданной выходкой.
72-летний Арнольд Шварценеггер
появился в своем офисе с четверолапым другом. Питомцем оказался не котик и даже не пес, а самый настоящий ослик по кличке Лулу.
На видео, которое «терминатор» выложил в Instagram, он заводит животное в свой кабинет, где его ждут еще пара мохнатых питомцев: миниатюрный пони по кличке Виски и симпатичный йоркширский терьер. Позже звезда голливудского кино присел на свое большое кожаное кресло и начал кормить животных печеньем и миндальными орехами.
На этот раз я привел с собой ещё и Лулу,
‒ написал актер в соцсети.
Актер Арнольд Шварценеггер со своими питомцами / социальная сеть Instagram
Что интересно, в компании знаменитости действует правило dog friendly, позволяющее сотрудникам приходить на работу со своими домашними любимчиками. Аллигатор, неподвижно лежащий на полу, еще одно подтверждение тому, что правил в этом офисе придерживаются.
Напомним,