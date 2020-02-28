Вера Кекелия беременна: Наверное, у нас будет очень веселый ребенок

Вера стала первой участницей коллектива, которая забеременела на проекте.

На днях участница «Женского Квартала» и певица Вера Кекелия поделилась радостной новостью – вместе с мужем, музыкантом Романом Дудой она ждет первенца. В интервью Вера рассказала, как отреагировали ее коллеги из «Женского Квартала» на такую новость (ближайшая съемка проекта – 12 апреля во Дворце «Украина»).

Вера, скажи, девочки из «Женского Квартала» знали о твоем положении?

Знала Мартуся Адамчук. Мы с ней близко дружим и пересекаемся на других проектах. Я не могла с ней не поделиться такой новостью. Конечно же, она держала это в секрете. Другие девочки долго не догадывались. По крайней мере, не признавались. Даже мне. Одними из первых начали что-то подозревать те, у кого уже есть дети. Это Лали и Оля. Лали как-то подошла ко мне и сказала: «Верочка, ты случайно не в положении?». - Я говорю: «А что, я сильно поправилась?». - «Да нет, просто форма живота изменилась. Но я никому не скажу!». Она действительно никому не рассказывала. А Оля Жуковцова часто смотрела на меня таким ласковым взглядом. Я понимала, что она обо всем догадалась, но молчит. Девушки, у которых уже есть дети, вычисляют это по каким-то совершенно неприметным признакам еще на ранних сроках. Я не знаю как. По бровям, глазам, мимике, что ли? (смеется).

Неужели для остальных это оставалось тайной до тех пор, пока ты не опубликовала пост?

Нет, конечно. Постепенно внимательные девочки начали догадываться. Притом, что у меня такая конституция, что долго не было заметно животика. Еще одной из первых что-то заподозрила Катя, самая юная участница нашего коллектива. Как она догадалась, я совершенно не понимаю. Все остальные девушки поняли по груди. У нас был концерт во Дворце «Украина». Девчонки заметили, что у меня увеличилась грудь и подумали, что я накачала ее силиконом. Я им говорю: «Да вы что! Как вы могли такое подумать?». И тут все стало ясно. Пришлось признаться. Они начали радоваться и кричать. И сейчас все меня очень поддерживают, стараются помогать на репетициях и концертах.

Каждая женщина что-то чувствует на интуитивном уровне – каким будет ребеночек, что ему нравится. Поделись своими догадками.

Сложно сказать. Мы очень ждем встречи с нашим ребеночком и хотим с ним познакомиться. Пока из наблюдений – это то, что я постоянно смеюсь. Наверное, у нас будет очень веселый малыш. Мы шутим, что, возможно, так повлияли на него репетиции «Женского Квартала».