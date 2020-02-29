Анатолий Анатолич признался, что его беспокоят лишние килограммы: «Сейчас явно проигрываю»

29 февраля 2020 11:00 Катерина Даниленко
Анатолий Анатолич признался, что его беспокоят лишние килограммы: «Сейчас явно проигрываю»
Телеведущий Анатолий Анатолич
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Главный интервьюер рассказал, как борется с лишним весом.

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Телеведущий Анатолий Анатолич разоткровенничался на тему лишнего веса. Мужчина заявил, что за совсем небольшой срок набрал лишних 10 килограммов. Однако упадать в депрессию он не собирается, а готовится взять реванш.

Анатолий всю жизнь обеспокоен вопросом похудения и физической формы. Активный образ жизни, постоянные рабочие поездки, мероприятия и спорт вовсе не помешали ему набрать лишний вес.

Короче, я сейчас снова толстый. Я вообще всю жизнь борюсь с весом, с переменным успехом. Вот сейчас явно проигрываю, но готов брать реванш. Понимаю, что как только я расслаблюсь, сразу перевалю за 100 кг. Вот сегодня на пробежке я как никогда чувствовал свои лишние 5 (6 или 7, а точнее все 10 кг),
– признался Анатолич.

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Ведущий отмечает, что спорт для него ‒ образ жизни. Его он придерживается чуть ли не каждый день, невзирая на погоду и эмоциональное состояние.

Важно находиться в гармонии с собой, с тем, как ты выглядишь, как живешь, как работаешь. Ничего тут обещать не буду, типа приду в свою идеальную форму за пару недель, хотя публичное обещание, конечно, мотивирует. Просто делюсь тем, что тревожит меня и заставляет меняться,
‒ заявил артист.

Напомним,

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