Анатолий Анатолич признался, что его беспокоят лишние килограммы: «Сейчас явно проигрываю»
Главный интервьюер рассказал, как борется с лишним весом.
Анатолий всю жизнь обеспокоен вопросом похудения и физической формы. Активный образ жизни, постоянные рабочие поездки, мероприятия и спорт вовсе не помешали ему набрать лишний вес.
Короче, я сейчас снова толстый. Я вообще всю жизнь борюсь с весом, с переменным успехом. Вот сейчас явно проигрываю, но готов брать реванш. Понимаю, что как только я расслаблюсь, сразу перевалю за 100 кг. Вот сегодня на пробежке я как никогда чувствовал свои лишние 5 (6 или 7, а точнее все 10 кг),– признался Анатолич.
Важно находиться в гармонии с собой, с тем, как ты выглядишь, как живешь, как работаешь. Ничего тут обещать не буду, типа приду в свою идеальную форму за пару недель, хотя публичное обещание, конечно, мотивирует. Просто делюсь тем, что тревожит меня и заставляет меняться,‒ заявил артист.
Напомним,