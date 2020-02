Анатолий Анатолич рассказал, как попал в The New York Times

«Свой первый марафон в Нью-Йорке я пробежал за 4 часа 36 минут. В этом году планирую пробежать в районе четырех часов. Но для меня основной вопрос не в том, за сколько я пробегу марафон. А в том, что я это сделал. Ты готовишься, покупаешь билеты в Нью-Йорк, получаешь регистрацию – это очень сложно! Потом ты становишься на старт, запускаются салюты в честь начала марафона, и ты начинаешь бежать по всем районам Нью-Йорка. На следующий день после марафона выходит специальное издание газеты The New York Times, где есть полный перечень тех, кто финишировал за 5 часов. И как ни крути, пусть маленьким и мелким шрифтом, но я попал в The New York Times», – поделился Анатолий Анатолич.

