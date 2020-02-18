Анатолий Анатолич рассказал, как попал в The New York Times

18 февраля 2020 15:56 Александр Кива
Анатолий Анатолич рассказал, как попал в The New York Times
Анатолий Анатолич и Иванна Онуфрийчук
пресс-служба

Ведущий утренней программы «Утро с Украиной» на канале «Украина» Анатолий Анатолич признался, что после преодоления марафона в Нью-Йорке попал в легендарное издание The New York Times.

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Об этом он рассказал ведущей шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Иванне Онуфрийчук.

Как известно, ведущий давно и серьезно увлекается бегом.

«Сейчас моя основная страсть – это путешествия, а не бег. Но бег для меня это как почистить утром зубы. Поэтому у меня идет подготовка ко второму в моей жизни марафону. Есть план по тренировкам, и я его выполняю», - признался ведущий.

По словам Анатолича, свое имя он нашел в перечне всех участников нью-йоркского марафона.

«Свой первый марафон в Нью-Йорке я пробежал за 4 часа 36 минут. В этом году планирую пробежать в районе четырех часов. Но для меня основной вопрос не в том, за сколько я пробегу марафон. А в том, что я это сделал. Ты готовишься, покупаешь билеты в Нью-Йорк, получаешь регистрацию – это очень сложно! Потом ты становишься на старт, запускаются салюты в честь начала марафона, и ты начинаешь бежать по всем районам Нью-Йорка. На следующий день после марафона выходит специальное издание газеты The New York Times, где есть полный перечень тех, кто финишировал за 5 часов. И как ни крути, пусть маленьким и мелким шрифтом, но я попал в The New York Times», – поделился Анатолий Анатолич.

Больше интересных фактов из жизни популярного ведущего узнавайте из его интервью в шоу «Без краватки» на youtube-канале НЛО TV.

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Анатолий Анатолич НЛО TV телешоу Без краватки

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