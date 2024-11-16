ДНК.Свої 4 сезон: Таємниці дитинства – Надія шукає рідну матір, а дві Олени сподіваються знайти родичів
Цієї неділі, 17 листопада, о 22:00 в етері телеканалу СТБ українці побачать щемливу історій сезону «ДНК.Свої». 27-річна Надія з Донецької області, яка виросла в прийомній родині, спробує розкрити таємницю минулого.
Надія також просить команду проєкту про допомогу в пошуку маріупольської журналістки Ірини Калужинської, яка зникла під час окупації. Саме завдяки програмі Ірини названі батьки дізналися про маленьку осиротілу Надійку, яку вирішили вдочерити.
Також до команди звернулися дві жінки з Харкова, обидві з іменем Олена, які не знайомі між собою. Вони мають одне спільне бажання – знайти своїх біологічних родичів. Через дивовижні збіги у їхніх історіях журналісти вирішили провести тест ДНК, щоб перевірити, чи можуть вони бути рідними сестрами.
Не пропустіть! Чи виявляться дві Олени сестрами по матері? І як відреагують героїні, коли дізнаються правду? Та чи знайде Надія свою біологічну маму?
Дивіться вже цієї неділі, 17 листопада, о 22:00 у новому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.